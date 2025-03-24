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真人版白雪公主票房「沉睡」 仍登賣座冠軍

編譯徐薏茹／綜合報導
迪士尼真人版「白雪公主」首映周票房表現低迷，收入僅4300萬元。(美聯社)
迪士尼真人版「白雪公主」首映周票房表現低迷，收入僅4300萬元。(美聯社)

迪士尼真人版「白雪公主」(Snow White)首映周票房表現低迷，收入僅4300萬元，但仍然擠上上周賣座冠軍。

1937年原版動畫「白雪公主與七矮人」(Snow White and the Seven Dwarfs)是電影史上的第一部動畫長片，為迪士尼代表作，轟動全球；這次真人版「白雪公主」製作預算超過2億5000萬元，原被寄予厚望，然而卻未達到童話般的結局。

該片上映前爭議不斷，包括更動原作小矮人的設定，以及主角瑞秋曾格勒(Rachel Zegler)的失言風波，真人版引發的公關危機促使迪士尼延後上映日期。

此外，該片的影評反應也不佳，爛番茄(Rotten Tomatoes)網站的新鮮度指數僅43%。

迪士尼真人版電影票房成績差異很大，但最新的「白雪公主」可能創下新低紀錄，2019年真人版「獅子王」(The Lion King)影評反應也不佳，但全球票房賣破16億元，而「白雪公主」的首映票房甚至比真人版「小飛象」(Dumbo)還糟，並且遠低於另一部公主系列真人電影「仙履奇緣」(Cinderella)，該片於2015年上映，首映票房為6790萬元。

海外市場方面，「白雪公主」票房為4430萬元，全球票房累計8730萬元，而原本期望的票房接近1億元，幾周前預期的成績更高。

這一結果無疑助長了對迪士尼長期策略的質疑，該公司不斷翻拍真人版電影，接下來將陸續推出的真人版作品還包括「海洋奇緣」(Moana)、「魔髮奇緣」(Tangled)，真人版「星際寶貝：史迪奇」(Lilo & Stitch)將於5月上映。

這次令人失望的周末票房反映出今年好萊塢景氣艱難，根據Comscore的數據，到目前為止，今年整體票房比去年低6.9%，比2019年少38.6%。

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