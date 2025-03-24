攻擊穆斯林同學 康州12歲七年級女生被控仇恨犯罪

康乃狄克州水堡市華勒斯中學，發生穆斯林學生遭攻擊事件，嫌犯竟是一名12歲七年級女生。(華勒斯中學官方臉書)

康乃狄克州 一中學校園發生穆斯林學生遭攻擊事件，警方調查後發現嫌犯是一名12歲女學生，已將她移送少年法庭以仇恨犯罪加以起訴。

國家廣播公司新聞網(NBC News)23日報導，本月3日位於康州水堡市(Waterbury)華勒斯中學(Wallace Middle School)四名七年級學生打架互毆，有兩名13歲穆斯林女孩受傷。

美國伊斯蘭關係委員會(Council on American-Islamic Relations，CAIR)康乃狄克分會透露，兩名傷者經常戴頭巾上學，因此研判被害人可能因為宗教信仰而成為被攻擊對象，家屬也呼籲警方盡速追究責任。

水堡市警方21日公布聲明認定「這場鬥毆是因宗教和／或種族引發」並證實涉案的12歲少女犯下一級與二級偏見以及偏見恐嚇罪名，將移送少年法庭受審，至於第二名涉案學生並未被捕，而是交付青少年懲戒計畫處置。

水堡市長佩內拉斯基(Paul Pernerewski)強調這起攻擊事件純屬個案，同時水堡公立學校臨時督學施瓦茲(Darren Schwartz)也重申，發生攻擊事件不代表有校園危機並發表聲明指出：「儘管並非普遍存在的問題，但也是一個機會，讓我們重申我們的承諾，我們會保證學生安全並互相尊重。」

不過CAIR康乃狄克分會主席梅門(Farhan Memon)並無法接受以上說法，並強調「學區 基於法律與道德義務，應盡速採取果斷行動防止傷害擴大。」 同時呼籲學區針對種族與宗教歧視 應強制實施校園反霸凌教育：「這次對穆斯林學生的攻擊全然不可接受，反映霸凌與歧視現象日漸普遍，必須立即予以解決。」

水堡市教育局坦承這起攻擊屬於霸凌行為，除了要採取紀律處分，還將加強校園安全措施。