鞭打、禁足…西維州白人夫妻收養5非裔童為奴 重判逾百年

西維州白人夫婦蘭茲(左)與懷特費瑟(右)領養五名黑人子女，竟把他們當成「奴隸」百般虐待，由於犯行惡劣被法官分別判處160年與215年的徒刑。(美聯社)

西維吉尼亞州 一對白人夫婦領養五名黑人子女，竟把他們當成「奴隸」般虐待，由於犯行惡劣被法官分別判處160年與215年的徒刑。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，巡迴法院法官艾克斯(MaryClaire Akers)19日宣判時，當庭痛斥64歲養父蘭茲(Donald Lantz)與63歲養母懷特費瑟(Jeanne Kay Whitefeather)：「法院現在要把你們關進監獄，願上帝憐憫你們的靈魂，因為本庭不會。」並裁定兩名被告須向受害人各付28萬元賠償金。

原本定居在明尼蘇達州 的蘭茲夫婦領養五名黑人子女，2018年遷居華盛頓州 、2023年又移居西維吉尼亞，直到同年10月被告聯手虐待五名養子女的惡行終於曝光。

根據每日郵報(Daily Mail)掌握的調查報告，這對夫婦把年齡分別為16歲、14歲、11歲、9歲與6歲的五名養子女「基本上當成奴隸」，鄰居發現孩子們每天排隊使用大門前的戶外廁所，並帶著5加侖水桶為庭院樹木澆水。

2022年7月，蘭茲報警宣稱有個女兒因不滿被禁足而離家出走，不過第二天被尋獲；同年11月警方再度接獲報案，當警方抵達蘭茲家時，發現長子因為企圖逃跑而被養父壓倒在地，兩天後長子告知醫院人員自己遭到虐待，「被鎖在臥室裡，只能用桶子上廁所」，同時妹妹也被虐待。

警方上門調查發現屋內每個角落都裝有監視器，而且多數房間空蕩蕩，當時懷特費瑟辯稱孩子們正在接受心理治療，強調「隨著青春期到來，情況惡化」。

不過2023年2月警方又接獲報案，受害男孩向治療師坦承「遭到鞭子抽打」曾以木塊反抗養母，CPS調查員透露：「男孩多次被發現在學校翻垃圾找食物，看起來就像從來沒有吃飽過。」還有年齡最小的孩子也坦承「自己被教導嘲笑」兄弟姐妹，還多次被迫目睹養父母施虐行為。

最終這對夫婦因犯下販賣人口、疏於照顧兒童、強迫勞動等多項罪名遭到起訴審判。