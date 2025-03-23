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入春強風橫掃 數州野火群起 威脅2500萬人

編譯盧炯燊／綜合報導
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全美各地入春之後氣候極端，中部及東南部部分地區出現溫暖、乾燥和多風的天氣，加劇了野火風險。(美聯社)
全美各地入春之後氣候極端，中部及東南部部分地區出現溫暖、乾燥和多風的天氣，加劇了野火風險。(美聯社)

全美各地入春之後氣候極端，中部及東南部部分地區出現溫暖、乾燥和多風的天氣，加劇了野火風險；但中西部北部以及五大湖區的部分地區，將出現大雪和冬季混合天氣；多個州也面對風暴威脅。

目前山林野火威脅主要在中部及東南部各州，超過2500萬人正處於警報中，包括亞特蘭大及丹佛等多個城市已經發出野火警報。

其中新墨西哥州德州西部部分地區威脅最為嚴重，持續每小時15至25哩的風速，加上高溫及相對較低的濕度，進一步加劇野火風險。氣象預報23日從德州狹長地帶到內布拉斯加州西部的部分平原地區，仍持續處於火災威脅下。

在東南部，風險最大的是北卡州至喬治亞州北部一帶，野火警告效期直至22日晚上8 時。東部地區將有陣風，儘箸風力不會很大，但極度乾燥的天氣仍將增加野火風險。

南佛州的嚴峻情況有所紓緩，儘管依然溫暖乾燥，不過陣風到了周六晚上轉為平靜，由於風力減弱，預報在周日整體火災危險性進一步改善，有利消防員應對山火威脅。

至於中西部北部及五大湖地區部分地區，將出現冬季及大雪天氣，其中明尼蘇達州東北部、密西根州部分地區已發布冬季天氣警報，降雪總量或會達到3至7英寸，更北一點地區的降雪量可能會更大。

與此同時，一股與風暴系統相關的暴雨及雷暴，可能會向南部發展，密西西比河中部部分地區甚至出現嚴重狂風暴雨及雷暴。隨著風暴系統周日進一步向東移動，密西西比河下游河谷，強降雨可能引發山洪。

密蘇里州大部分地區、堪薩斯州東部、奧克拉荷馬州東北以及和阿肯色州西北部，也面臨嚴重風暴威脅，可能會出現破壞力極大的強風及大冰雹，當局已呼籲民眾做好準備應對。

德州 奧克拉荷馬州 新墨西哥州

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