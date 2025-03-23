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川普令撤銷拜登等多位前朝官員安全許可 不給看機密

編譯梁采蘩／綜合報導
川普總統21日晚發布備忘錄指出，他已撤銷拜登、賀錦麗，以及喜萊莉．柯林頓等民主黨前政府高層官員的安全許可。(路透)
川普總統21日晚發布備忘錄指出，他已撤銷拜登、賀錦麗，以及喜萊莉．柯林頓等民主黨前政府高層官員的安全許可。(路透)

川普總統21日晚間發布備忘錄指出，他已撤銷拜登、賀錦麗(Kamala Harris)，以及喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)等民主黨前政府高層官員的安全許可，表示「讓這些人獲取機密資訊不再符合國家利益。」

該名單包括15名反川人士和拜登政府時期官員，除了上述三人外，還包括前國務卿布林肯(Antony Blinken)、共和黨前國會眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)、前國會眾議員金辛格(Adam Kinzinger)、起訴川普的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)，以及拜登一家人。

Politico報導，川普此舉是為了報復拜登2021年禁止他獲取機密文件。當時拜登稱川普「行為反常」，不能將這些文件託付給他。

目前不清楚備忘錄提到的這些人擁有哪些正式的安全許可。美國前總統過去會收到特定事務的簡報，獲准取得敏感資訊，儘管他們通常沒有正式的安全許可。川普早在2月就說過要撤銷拜登的安全許可，國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)日前表示，她已照川普的指示撤銷了布林肯、詹樂霞等人的安全許可。

川普日前已宣布「立即」取消拜登兒女杭特(Hunter Biden)與艾希莉(Ashley Biden)的特勤局保護。

他在21日的備忘錄中表示，將「指示所有行政部門與機構負責人，撤銷這些人士未經陪同進入美國政府安全設施的權限」；情報禁令包括「撤銷這些被點名人士因曾在國會任職，獲得的情報機構機密資訊存取權」。

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