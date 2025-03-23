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森林救火員終獲加薪 卻憂未來飯碗不保

編譯潘勛／綜合報導
川普總統簽字通過政府開支延長法，森林救火員未來四年的調薪終於有了著落。(美聯社)
川普總統簽字通過政府開支延長法，森林救火員未來四年的調薪終於有了著落。(美聯社)

川普總統簽字通過政府開支延長法後，森林救火員未來四年的調薪終於有了著落，但很多消防員憂慮，在聯邦機構大幅裁員浪潮下，是否還能保得住飯碗，更擔心美國應付山林野火的能力因此被削弱。

美聯社報導，森林救火員獲得加薪，但同一時間，川普及馬斯克領導的政府效率部(DOGE)已砍掉美國林務局約3400名、國家公園局約1000名和國家海洋及大氣總署(NOAA)約1000名員工。

這些員工當中，很多人受過專業訓練，負責清理山間步道殘留物、負責開闢防火帶、修剪過度茂密林木，協助消防員。他們表示裁員會危及公共安全，西部各州尤其如此，因為氣候變遷，更乾更熱的天氣條件，已然讓山火的強度更為升高。

民主黨籍華盛頓州聯邦參議員默里(Patty Murray)表示，來自她選民的心聲，認為川普與馬斯克無差別地開除成千上萬林務局員工以及協助撲滅山林野火的人員，讓森林救火員的工作愈發困難，更加危險；她批評川普政府佯裝事態並非如此，不但不誠實，更是侮辱人。

全國聯邦雇員聯合會(National Federation of Federal Employees)指出，山林野火消防員在2021年暫時獲得調薪50%，約合2萬元，依據的是前總統拜登簽署、兩黨協議的基礎設施建設法案。

眾院內政及環境撥款小組委員會主席、共和黨籍愛阿華州國會眾議員辛普森(Mike Simpson)的職責包括監督森林預算，他努力爭取讓森林救火員的調薪常態化。他表示，山林野火消防員加薪常態化，可以強化招募新血、慰留現有人員，同時讓緊急狀況第一時間因應人員獲得財務安全，保護全國社區。

但全國聯邦雇員聯合會總裁爾文(Randy Erwin)警告說，川普政府繼續花費力氣在削減消防員和支援人力，會斵傷救火大軍，讓國家變得更不安全，國會絕不該放任這種造成傷害的事情繼續下去。

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