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願景清晰 溫麟衍：奧茲是掌理紅藍、白卡最佳人選

記者顏伶如／綜合報導
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巴爾的摩市前任衛生局長、喬治華盛頓大學臨床副教授溫麟衍(Leana Wen)。(美聯社)
巴爾的摩市前任衛生局長、喬治華盛頓大學臨床副教授溫麟衍(Leana Wen)。(美聯社)

電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)前任主持人奧茲(Mehmet Oz)獲川普總統提名掌理聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)；巴爾的摩市前任衛生局長、喬治華盛頓大學臨床副教授溫麟衍(Leana Wen)20日在華盛頓郵報專欄指出，對照國家衛生研究院(NIH)、食品及藥物管理局(FDA)新任首長，對於管理紅藍卡白卡計畫來說，奧茲可能是眼前最佳人選。

奧茲任命聽證會上周在聯邦參院財政委員會(Senate Finance Committee)展開，溫麟衍表示，還沒有看聽證會轉播時，不知道如何看待奧茲掌管聯邦醫療服務中心，奧茲擁有出身名校傲人的學術背景，不到40歲就出任哥倫比亞大學(Columbia University)心胸外科教授，在電視節目宣傳具有爭議的療法卻引起軒然大波，還被指控逃漏聯邦醫療保險稅以及社會安全稅。

電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)前任主持人奧茲(Mehmet O...
電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)前任主持人奧茲(Mehmet Oz)任命聽證會，上周在聯邦參院財政委員會展開。(路透)

她表示，聆聽聽證會答詢之後，她對奧茲「印象深刻」，奧茲頂尖聰明，溝通能力強，對於如何利用紅藍卡(Medicare)計畫與白卡( Medicaid)計畫做為槓桿改革醫療系統，有著清晰明確的願景。

溫麟衍指出，川普政府刪減社會安全網計畫勢在必行，刪減計畫主其事者如果是一位設想周到的臨床醫師，對於後續影響已有因應對策，至少讓人覺得安心。

溫麟衍表示，兩黨都認為美國醫療制度破損，奧茲對於如何解決問題提出多項創新但務實的構想，奧茲與食藥局局長馬卡里(Marty Makary)一樣高度支持科技解決方案，包括運用人工智慧(AI)減少醫護人員文書作業負擔、擴大遠距醫療(telemedicine)以因應醫護人手不足。她說，奧茲提議可望獲得兩黨一致支持，緩解養老院、偏鄉地區醫院人手不足以及其他問題。

她說，申請病患給付的保險公司事先授權(prior authorizations)手續，是存在於醫療系統的長久煩惱，科技運用有助於減輕問題，奧茲在聽證會說將把需要事先授權的項目從1萬5000項刪到只剩1000項，並且提高事先授權的處理效率，「這是醫師與病患都樂見的好消息」。

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