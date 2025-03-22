我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不給看機密文件 川普撤銷拜登、賀錦麗等人安全許可

男問ChatGPT「我是誰」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

簽名棒球卡111萬元拍出 超過球員年薪

記者張聲肇／綜合報導
職棒大聯盟匹茲堡海盜隊投手史肯尼斯去年5月11日初登板的簽名棒球卡，20日以111萬元售出，超過他本人的87萬5000元年薪。(美聯社)
職棒大聯盟匹茲堡海盜隊投手史肯尼斯去年5月11日初登板的簽名棒球卡，20日以111萬元售出，超過他本人的87萬5000元年薪。(美聯社)

職棒大聯盟匹茲堡海盜隊投手史肯尼斯(Paul Skenes)去年5月11日初次登板投球的簽名棒球卡，經過兩周拍賣，64次競標，20日以111萬元賣出，超過他本人的年薪。

這張球卡特殊之處在於印有史肯尼斯初登板球衣上的臂章。「收集迷」(Fanatics Collect)拍賣行20日深夜宣布的成交價，包括落槌價格和得標人另外多付的20%。得主姓名未公布。拍賣行打算把所得款項捐給洛杉磯火災受難戶救濟基金。

22歲的史肯尼斯，目前年薪87萬5000元，不到這張球卡拍賣價的八成。

球卡銷售網站Topps Chrome Update自兩年前開張以來，每年都特別推介當年度的初登場球員卡。2023年推出91張，去年推出251張。

初登場球員卡不但吸引年輕球迷，也吸引球卡老手，最近這幾個月，史肯尼斯的球卡特別受注意，除了他日漸顯現出的明星架式，其網紅女友、路易斯安那州立大學體操選手丹恩(Livvy Dunne)推波助瀾也功不可沒。海盜隊大力行銷更進一步引發買氣。

購買這張史肯尼斯初登板球卡的球迷，還可獲得主場比賽的季票、參加壘球賽以及和史肯尼斯本人見面的機會。丹恩並加碼說，只要出示球卡，就可和她並肩坐在貴賓包廂，觀賞海盜隊出賽。

這張球卡本來為洛杉磯一名11歲男孩所有，是他的聖誕禮物，但他婉拒海盜隊的招待，把球卡捐給「收集迷」拍賣行做慈善義賣。

右投手史肯尼斯去年在23場比賽中擔任先發投手，以三振170人，保送32人，防禦率1.96的佳績，榮獲「年度新人」獎。下周海盜隊本球季開賽也將由他先發。

拍賣 洛杉磯

上一則

美鳥類數量50年來少一半 1/3需保育 艾氏煌蜂鳥等恐滅絕

下一則

愛犬被拒登機 路州婦溺死牠丟垃圾桶

延伸閱讀

史肯尼斯簽名棒球卡111萬元拍出「超過他年薪」 背後有暖心故事

史肯尼斯簽名棒球卡111萬元拍出「超過他年薪」 背後有暖心故事
台中棒球教練性侵41童 家長淚訴：學校沒說

台中棒球教練性侵41童 家長淚訴：學校沒說
大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目
棒球／名古屋巨蛋引退 陳偉殷下一步：盼為投手提供建議

棒球／名古屋巨蛋引退 陳偉殷下一步：盼為投手提供建議

熱門新聞

該高檔賣淫網路運營的網站，虛假宣傳為專業攝影提供裸體模特。(網站截圖)

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2025-03-14 16:35
接受聯邦政府資助的美國之音(VOA)15日發出通知，要求員工帶薪休假，被休假的記者、製作人和支援人員多達1300人。圖為華府的美國之音總部。(路透)

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

2025-03-15 22:54
住在加州聖荷西的彼得森夫婦育有兩子女，雖然年賺27萬元卻根本買不起該地區的房子，只能繼續租狹小的公寓。(美聯社)

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

2025-03-18 12:05
（取材自NASA）

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

2025-03-18 19:12
半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)。美聯社

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

2025-03-17 09:35
哈佛大學（Harvard University）。路透

家庭年收入20萬元以下 哈佛今秋起免學費

2025-03-17 13:40

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應
紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍