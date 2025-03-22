威州高院法官選舉 馬斯克被控公然買票

威斯康辛州高等法院法官改選訂於4月1日舉行，民主黨支持的蘇珊·克勞福德(右)和馬斯克及共和黨青睞的席梅爾(左)競爭一個席次。(美聯社)

威斯康辛州高等法院訂於4月1日選舉法官，共和、民主兩黨支持的候選人競爭激烈。由億萬富翁馬斯克 (Elon Musk)資助的超級政治行動委員會「美國政治行動委員會」(America PAC)20日在X平台宣布，威州選民若在該團體提供的「反對積極主義法官 」請願書上簽名，將獲得100元報酬；介紹其他選民加入連署，再送100元。民主黨 支持的競選團隊稱此舉為「公然買票」。

這份請願書指出，「法官應按書面形式解釋法律，而非根據個人或政治目的改寫法律」。「司法積極主義」(judicial activism)主張法官為了適應當下社會趨勢，可以不遵循舊有成文法和判決先例判決。「司法克制主義」(judicial restraint)則主張法官應嚴格遵守成文法和判決先例審判。

威州高等法院選舉結果將決定該法院是繼續由自由派控制，還是轉由保守派占多數。去年11月總統大選前，「美國政治行動委員會」也曾在威州及其他六個戰場州祭出類似「連署請願書就給錢」的手段。

民主黨支持的威州高等法院法官候選人克勞福德(Susan Crawford)和馬斯克及共和黨青睞的候選人席梅爾 (Brad Schimel)之間的選戰，兩天前開始提前投票 。克勞福德競選團隊發言人指責馬斯克「試圖在威州高等法院買下一席，以確保其公司在威州的訴訟獲有利裁決」。

在「美國政治行動委員會」為威州選舉「砸錢」的幾天前，馬斯克旗下電動車製造商特斯拉對威州提起告訴，指控州府不允許該公司開設經銷店。本案最終可能上訴至威州高等法院。

據自由派法律及公共政策研究機構「布倫南司法中心」(Brennan Center for Justice)統計，馬斯克資助的「美國政治行動委員會」和「美國未來建設組織」(Building for America's Future)已耗費1300萬多元試圖協助席梅爾當選。

威州高等法院由七名法官組成，下個月的選舉結果將決定保守派或自由派法官取得控制權，可能影響包括墮胎、政府部門工會、投票規則和選區畫分等議題的相關判決。