我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不給看機密文件 川普撤銷拜登、賀錦麗等人安全許可

男問ChatGPT「我是誰」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

NBA塞爾蒂克隊賣了 61億破紀綠 新東家私募基金神秘富豪齊澤姆

編譯潘勛／綜合報導
NBA波士頓塞爾提克隊最近以61億元天價易手，圖為球館內的隊徽。(美聯社)
NBA波士頓塞爾提克隊最近以61億元天價易手，圖為球館內的隊徽。(美聯社)

NBA衛冕軍同時也是聯盟老牌勁旅的「綠衫軍」塞爾蒂克隊(Celtics)傳出所有權易手，買家是私募基金合夥人齊澤姆(Bill Chisholm)，成交價為61億元，創新北美職業球隊交易紀錄，但更叫人稱奇的是：球隊新老闆齊澤姆在此之前名不見經傳，從沒登上彭博或富比世的富豪排行榜，甚至20日球隊宣布成交之前，維基百科(Wikipedia)專頁都沒有。

華爾街日報(WSJ)報導，齊澤姆名下的「交響科技集團」(Symphony Technology Group, STG)以前專門投資雲端網路安全、線上求才求職之類的科技公司，名頭不響，齊澤姆的名字以往見諸WSJ報導更僅只一次。

以往大撒數十億元買下職業球隊的人，都是成名富豪，要不就是華爾街巨擘、知名公司執行長，或是美國最富裕家族的繼承人。

塞爾蒂克隊是NBA聯盟的創始球隊之一，手握聯盟史上最多的18座總冠軍，在北美職業運動史上也僅次於職棒大聯盟(MLB)洋基隊的27冠與NHL冰球聯盟蒙特婁加拿大人的24冠，本賽季至今他們也保持在聯盟戰績第三名，被看好有機會挑戰連霸。

塞爾蒂克隊老闆葛拉斯貝克(Wyc Grousbeck)20日宣布球隊易手時，不僅成交價61億元打破紀錄，而新老闆是齊澤姆，讓NBA內部人士、甚至是私募基金投資人都嚇了一跳。

但最吃驚的人，或許是麻州本地人的齊澤姆自己。他表示，自己8歲、10歲時就看著塞爾蒂克隊比賽長大，當時做夢也沒想到會有今天。

塞爾蒂克隊超級粉絲、播客西門斯(Bill Simmons)20日表示，他從來沒聽過齊澤姆這個人，甚至他的名字都不知道怎麼讀。

齊澤姆成長於麻州波士頓以北的喬治城(Georgetown)，職涯一直遠離鎂光燈。他畢業於達特茅斯學院，取得華頓商學院企管碩士學位，在私募股權公司Bain Capital工作，2002年和其他人共創STG，專門投資一般人從不曾聽過的公司，但這讓齊澤姆碰上一生難得的機會時，有雄厚財力達成交易。

NBA 華爾街 麻州

上一則

威州高院法官選舉 馬斯克被控公然買票

下一則

立場激進、選角嫌隙、政治立場對立 真人版「白雪公主」電影惹議

延伸閱讀

NBA／柯瑞摔傷超大聲 格林都嚇到 巴特勒主動扛責獲讚

NBA／柯瑞摔傷超大聲 格林都嚇到 巴特勒主動扛責獲讚
NBA／布朗尼17分新高 湖人雙星缺陣慘輸公鹿 3連勝中斷

NBA／布朗尼17分新高 湖人雙星缺陣慘輸公鹿 3連勝中斷
NBA／柯瑞傷退 巴特勒大三元率勇士屠暴龍

NBA／柯瑞傷退 巴特勒大三元率勇士屠暴龍
NBA／布朗尼保持正向 把批評當作燃料

NBA／布朗尼保持正向 把批評當作燃料

熱門新聞

該高檔賣淫網路運營的網站，虛假宣傳為專業攝影提供裸體模特。(網站截圖)

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2025-03-14 16:35
接受聯邦政府資助的美國之音(VOA)15日發出通知，要求員工帶薪休假，被休假的記者、製作人和支援人員多達1300人。圖為華府的美國之音總部。(路透)

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

2025-03-15 22:54
住在加州聖荷西的彼得森夫婦育有兩子女，雖然年賺27萬元卻根本買不起該地區的房子，只能繼續租狹小的公寓。(美聯社)

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

2025-03-18 12:05
（取材自NASA）

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

2025-03-18 19:12
半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)。美聯社

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

2025-03-17 09:35
哈佛大學（Harvard University）。路透

家庭年收入20萬元以下 哈佛今秋起免學費

2025-03-17 13:40

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應
紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍