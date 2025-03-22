立場激進、選角嫌隙、政治立場對立 真人版「白雪公主」電影惹議

迪士尼真人版「白雪公主」電影裡的白雪公主與王子。(美聯社)

迪士尼 (Disney)耗資近3億推出的經典童話真人版「白雪公主」(Snow White)電影由於立場激進，幾乎所有能踩的文化地雷全部踩中，還未在戲院上映就引起熱議。

華爾街 日報分析，真人版「白雪公主」籌拍時就批判原版故事情節「對於女性掌權的看法過於古板」，開鏡之後則因是否起用侏儒演員而在演員社群造成嫌隙，被紐約郵報(New York Post)形容是「白雪覺醒」(Snow Woke)。好萊塢大罷工導致電影停拍，一間用來拍片的小木屋遭遇祝融之災，茅草屋頂毀損。飾演白雪公主的拉丁裔女星瑞秋曾格勒(Rachel Zegler)與飾演壞皇后的女星蓋兒加朵(Gal Gadot)，對於加薩 (Gaza)戰爭看法完全對立。

迪士尼高層十年前決定拍攝現代版「白雪公主」電影時，不曾料想會引發這麼多爭議。「獅子王」(The Lion King)、「歡樂滿人間」(Mary Poppins)都是普遍獲得好評的佳作，迪士尼看好經典公主系列新版電影也能廣受喜愛，至少不會冒犯觀眾。然而，真人版「白雪公主」幾乎讓所有人都感到生氣。

與原版不同的是，新版白雪公主較有勇氣，不會坐等白馬王子到來，名字緣於暴風雪而不是雪白肌膚。白雪公主雖由真人飾演，七個小矮人由電腦動畫生成，沒找真人演員。

真人版「白雪公主」21日在北美地區首映，估計首映周末票房收入約5000萬元。相較之下，新版「美女與野獸」(Beauty and the Beast)與新版「獅子王」首映周末票房收入都逼近2億元。

自從迪士尼宣布「白雪公主」將由「西城故事」(West Side Story)演員瑞秋曾格勒與「神力女超人」(Wonder Woman)演員蓋兒加朵擔綱之後便爭議不斷， 開拍前瑞秋曾格勒曾說故事「非常老套」。