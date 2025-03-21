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十大通緝要犯2個月3人落網 FBI：川普嚴打暴力犯罪 才有此成果

記者顏伶如／綜合報導
聯邦調查局長巴特爾說，十大通緝犯最近有三人落網，是打擊犯罪的成果。(路透)
聯邦調查局長巴特爾說，十大通緝犯最近有三人落網，是打擊犯罪的成果。(路透)

聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)本周稍早宣布，從1月20日以來的兩個月裡，「十大通緝要犯」(Ten Most Wanted list)之中已有三人落網，如此成果「絕非偶然」。

福斯新聞網(Fox News)20日報導，前任聯邦調查局邁阿密辦公室暴力犯罪探員妮卡‧帕克(Nicole Parker)指出，川普2017年第一次執政時便說優先目標是打擊暴力犯罪，再次執政則以美國人民最關心的議題做為重點，就是維護安全，掃蕩重大暴力犯罪份子。

巴特爾18日宣布，司法部與聯邦調查局聯手之下，從1月20日以來已經逮捕「十大通緝要犯」名單其中三人。

巴特爾在社群媒體X發文寫道，如此成果「絕非偶然」，「讓好警察執行好警察的任務，就會獲得這樣的結果」。他表示，川普政府為聯邦調查局、司法部長邦迪(Pam Bondi)提供完成任務的新資源，「我們不會停下腳步」。

根據聯邦調查局公布資料，落網的三人包括：

•羅曼-巴達列斯(Francisco Javier Roman-Bardales)，3月18日被捕

羅曼-巴達列斯是黑幫組織MS-13(又稱La Mara Salvatrucha)高級領導，遭控罪名包括密謀敲詐勒索、隱瞞為恐怖份子提供協助與資源、密謀毒品恐怖主義及非法人口走私。羅曼-巴達列斯在墨西哥被捕後引渡美國受審。

•希門尼茲(Arnoldo Jimenez)，1月30日被捕

希門尼茲也是在墨西哥被捕，遭控2012年殺害新婚不到48小時的妻子。

•費爾茲(onald Eugene Fields II)，1月25日被捕

川普總統上台後，60歲的費爾茲是第一個落網的「十大通緝要犯」逃犯。遭控性侵兒童、仲介兒童性交易的費爾茲，在佛羅里達州聖母湖市(Lady Lake)例行交通攔檢時遭到逮捕。

暴力犯罪 川普 墨西哥

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