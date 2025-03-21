川普施壓？馬斯克也開轟 美鐵執行長突然辭職

美國鐵路公司執行長加德納(右)19日突然宣布辭職。外界認為，加德納是在川普壓力下辭職。(美聯社)

美國鐵路公司(Amtrak)執行長加德納(Stephen Gardner)19日突然宣布辭職。加德納發表聲明表示，他辭職是為了「確保美鐵繼續享有本屆政府的充分信任和信心」。外界認為，加德納這番聲明顯示：美鐵領導層的異動，與美鐵能否獲得川普 總統支持，息息相關。

美鐵執行長繼任人選，目前尚未公布。

路透19日引述知情人士說法表示，加德納是在川普要求下辭職。川普在第一任期內，曾試圖削減美鐵預算。

億萬富翁馬斯克(Elon Musk)3月初在摩根史坦利科技會議上，提出將美鐵和美國郵政 (US Postal Service)私有化的構想，他在會議中形容美鐵「有點令人尷尬」，還將這家美國客運鐵路與中國高鐵等其他國家客運鐵路相比較。

運輸部長達菲(Sean Duffy)則在回應媒體詢問的聲明中，針對美鐵的營運現況，呼籲美鐵領導層「清理聯合車站」(Union Station)，「讓國家珍寶擺脫無家可歸者和犯罪禍害」。

美鐵董事會19日聲明表示，期待「與川普總統和達菲部長合作，建立美國應有的世界一流客運鐵路系統。」

加德納最在1990年代曾以實習生身分進入美鐵工作；16年前他又回到美鐵任職，2022年1月起升任執行長。

新冠肺炎疫情 最嚴重時，全國民眾停止出門旅行，美鐵客流量急劇下降。但最近美鐵乘客數量已回升至疫情前的水準。

美鐵報告指出，客流量在2024財年達到歷史最高紀錄3280萬人次，比2023年增長15%，也超過美鐵2019年創下的3240萬人次紀錄。美鐵2024財年票務收入總計25億元，較2023年成長9%；調整後的營業虧損為7億520萬元，較上年同期也改善了9%。

美鐵所有優先權股份都由聯邦政府所持有，並接受政府補助以維持運作；其董事會成員皆由總統提名經參議院同意任命。