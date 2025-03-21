2年前旅遊阿富汗遭神學士綁架 美國公民獲釋

兩年多前阿富汗神學士政權綁架的美國公民格列茲曼(中)，經卡達官員斡旋，20日獲釋。(美聯社)

兩年多前到阿富汗 旅遊時遭綁架的美國公民 格列茲曼(George Glezmann)，經卡達官員斡旋，20日獲阿富汗神學士 政府釋放，成為今年1月以來，從神學士政府手中獲釋的第三個美國公民。

來自亞特蘭大的格列茲曼現年66歲，是名航空公司技工，2022年12月遭神學士政權的情報單位逮捕。美國政府宣稱，這是抓錯人的冤案。阿富汗政府和川普政府達成協議後，准予釋放。他在喀布爾機場轉往多哈前，卡達外交部發布他和卡達外交官合照的照片。

國務卿魯比歐說，格列茲曼很快就會回到美國，和太太雅列珊卓(Aleksandra Glezmann)團聚，並讚揚卡達「堅定的承諾和外交努力」，促成美國公民獲釋。

他說，這是「正面、建設性的一步，也提醒大家，還有美國人被拘禁在阿富汗。川普總統將持續不懈，為所有在全球各地被不當拘禁的美國人早日獲釋而努力。」

川普委派的「人質特使」波勒(Adam Boehler)特地到喀布爾迎接格列茲曼重獲自由，並一路陪他從多哈回到美國。

神學士政府20日表示，波勒一直和包括阿富汗外長穆塔奇(Amir Khan Muttaqi)在內的阿國代表團，就人質問題協商。

神學士政府把釋放格列茲曼視為與美國關係「正常化」的一環。2021年美軍從阿富汗倉皇撤離，神學士政府重掌政權初期，局勢一片紊亂。多數國家迄今仍不承認神學士政權。

拜登臨下台前，美國透過卡達斡旋，和阿富汗達成「換囚」協議，以2008年被美國判處兩個無期徒刑的販毒和恐怖主義犯莫罕默德(Khan Mohammed)交換科貝特(Ryan Corbett)和麥肯提(William McKenty)。

這次美國並未釋放任何阿富汗囚犯，塔利班政權「基於人道考量」主動放人，說「本伊斯蘭國重申一貫立場，唯有對話、理解、和外交，才是解決所有問題的有效方法。」