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特斯拉連串遭暴力襲擊事件 司法部：以國內恐怖主義罪名偵辦

記者張聲肇 彭尚興／綜合報導
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西雅圖消防局火警調查人員正在檢視被抗議人士燒成廢鐵的特斯拉皮卡Cybertruck。(美聯社)
西雅圖消防局火警調查人員正在檢視被抗議人士燒成廢鐵的特斯拉皮卡Cybertruck。(美聯社)

世界首富馬斯克被川普總統指派主導政府效率部(DOGE)，大幅刪減聯邦政府人力，引發有人反對，更升級到暴力層次；多州特斯拉經銷商的展示廳、停車場、充電站，甚至私人所有特斯拉電動車，近來頻頻遭到攻擊，縱火焚燒。各地執法人員為特斯拉疲於奔命，司法部長邦迪(Pam Bondi)則出面譴責暴力攻擊行為，表示將以國內恐怖主義罪名追究。

拉斯維加斯特斯拉維修中心18日傳出數輛電動車被焚毀，當地警方正在調查中。該維修中心大樓正門對面，有人用紅漆噴了「抵抗」(resist)大字。馬斯克的DOGE大刀闊斧砍預算、開除聯邦政府員工，不滿被裁人員在全國各地發起「抵抗、奮鬥」運動。

川普第一任期間，其名下紐約華府等地產業很自然成為民眾抗議目標；川普第二任伊始，馬斯克的產業取而代之，淪為不滿情緒的發洩對象。

鑽研政治暴力的社會學家布拉札克(Randy Blazak)說，「特斯拉是個容易的目標。我們街坊鄰居很多人開特斯拉車，附近也不乏銷售中心。」

批評馬斯克的人在北美、歐洲等地特斯拉工廠和經銷商門口發起數十場和平示威。最近和馬斯克吵得不可開交的聯邦參議員凱莉(Mark Kelly)，上周末在社群媒體上公開宣布賤賣他所駕駛的特斯拉車，換購一輛雪佛蘭燃油休旅車。

然而，並非所有抗議都是以和平方式表達。3月10日，西雅圖一輛特斯拉皮卡Cybertruck遭焚毀，當地消防隊仍在調查中。上個月，科羅拉多一名女子因為用自製酒精燒夷彈炸毀數輛特斯拉經銷商的車子，還在大樓牆壁噴寫「納粹車」字樣而遭起訴。上周在南卡州一名男性因在查爾斯頓附近的特斯拉充電站縱火，而遭聯邦調查局逮捕。

司法部長邦迪18日針對近期一連串針對特斯拉的暴力襲擊事件，發表強烈聲明予以譴責，並將其稱之為「國內恐怖主義行為」；司法部已對多名涉案人士提起告訴，最高可能被判五年徒刑。

特斯拉 馬斯克 司法部

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