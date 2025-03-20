「非法開除執行長」Ben & Jerry's告了母公司聯合利華

Ben & Jerry's 不只生產冰淇淋，該公司尤其重視企業社會責任的實踐，常被引用為企業社會責任的教材。（美聯社）

Ben & Jerry's冰淇淋公司18日晚間向曼哈頓聯邦法院提交文件，指控母公司聯合利華（Unilever）因Ben & Jerry's執行長史迪夫 (Dave Stever)積極推動企業社會使命和品牌誠信，將史迪夫非法撤換。聯合利華與Ben & Jerry's母子公司為獨立發展社會政策而生的歧見與衝突，益發白熱化。

Ben & Jerry's不僅是冰淇淋的國際品牌，向來也以企業社會責任為號召。該公司最重名的舉措之一，是抗議以色列 對巴勒斯坦 的迫害，而暫停在以色列的據點販售自家的冰淇淋。Ben & Jerry's甚至提出以吃冰淇淋促成世界和平的方法。

冰淇淋Ben & Jerry's的執行長被開除。(Ben & Jerry's官網)

聯合利華2000年併購Ben & Jerry's 時，雙方條件曾承諾母公司不干涉Ben & Jerry's 的經營方向，但近日未經董事會討論即開除了現任執行長。（美聯社）

雖然Ben & Jerry's的創辦人堅持企業社會責任的使命，但該公司在被聯合利華併購後，與母公司的衝突時有所聞，在執行長被開除後，更形尖銳。

隨著川普 總統尋求重塑聯邦政府和美國企業，很多公司在川普和其他保守人士認為過於自由的社會政策方面都退縮 。Ben & Jerry's就指因為這個新環境，聯合利華單方面禁止其公開批評川普。

Ben & Jerry＇s指出，聯合利華3月3日決定不與公司董事會協商，逕行撤換史迪夫，並非出於對史迪夫工作表現的擔憂，而是因為他積極致力推動Ben & Jerry's的社會責任和品牌誠信。史迪夫1988年即受聘Ben & Jerry's，2023年5月被任命為執行長。

據指出，聯合利華曾在1月績效評估中嚴厲批評史迪夫「屢次默許」Ben & Jerry's推動社會目標；聯合利華也多次警告員工不要違抗母公司在「社會使命」方面噤聲的立場和主張。

Ben & Jerry's表示，聯合利華打壓其社會使命的力道愈來愈大。聯合利華在2月阻止其紀念非裔歷史月，最近又阻止其支持釋放遭到移民海關執法局(ICE)逮捕的哥倫比亞大學畢業生、巴勒斯坦裔社運人士哈利勒(Mahmoud Khalil)。

Ben & Jerry's於1978年創立後，即致力推動社會使命。聯合利華2000年以3億2600萬元收購Ben & Jerry's時，Ben & Jerry's曾指雙方合作有助擴大社會使命。但此項「企業聯姻」並不幸福。2021年，Ben & Jerry's宣布停止為約旦河西岸占領區和東耶路撒冷有爭議的以色列定居點提供服務。隔年，聯合利華將其以色列業務賣給當地公司。

聯合利華去年5月表示，為推動更大規模重組，計畫在今年底剝離Ben & Jerry's、Breyers、Magnum等冰淇淋品牌業務。Ben & Jerry's稍早已對聯合利華提出訴訟。最新有關聯合利華非法撤換史迪夫的文件，是補充修正原訴訟。