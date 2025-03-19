打包剩食怕丟臉？美大城市飲食文化變了 2類人常吃不完也不帶走

美國紐約和其他一些大城市開餐廳的老闆們發現，用餐客人的行為出現變化，愈來愈不喜歡將吃不完的食物打包帶走。示意圖。（美聯社）

在紐約和美國其他一些大城市開餐廳的老闆們發現，用餐客人的行為出現變化，愈來愈不喜歡將吃不完的食物打包帶走。這背後有多重原因，包括社會負面觀感、點外賣很方便，以及行程的考量。也因為這些原因，約會的男女和年輕人特別不愛開口要外帶盒。

在曼哈頓 開了兩家餐館的柏克說，顧客吃不完的披薩常常不帶走。

致力於減少食物浪費的組織ReFED在2023年的調查數據顯示，美國人吃館子平均每年會在盤裡留下53磅（或價值 329美元）的食物。數字的變化難以追蹤，但顧客對打包剩食的看法顯然發生了變化。

柏克估計，他的顧客裡有四分之三不會把吃不完的食物打包帶回家，其中有許多是年輕人。他猜想，Z世代成員習於在手機上訂外賣，如果隨時隨地都有新鮮餐點，就沒有太大的必要帶剩菜回家了。

他也很少看到約會的男女要求打包，原因也許是怕尷尬。

在泰國 長大、從小就被教導要珍惜食物的薩素在曼哈頓開了一家泰國餐廳，很訝異顧客不像她想像的會要求打包剩食。她的團隊也觀察到類似於柏克察覺的模式：家庭用餐比較傾向於將食物帶回家，但如果是看起來在約會的一男一女，他們會點很多菜，每樣都吃不完，但結完帳就走人。

連鎖中餐館Philippe Chow的執行長莫辰表示，疫情 期間，顧客會自己吃自己點的餐，但現在，大家又開始分享食物，從彼此的盤子裡夾菜。他笑著說：「你不會想把東西帶回家，那沾過很多人的刀叉和筷子。」

顧客會不會打包剩食，可能也取決於他們是否開車去餐廳。大多數紐約人都乘坐大眾交通工具，長途通勤或者是飯後還有其他社交活動，都不適合一直拎著外帶盒。食物可能被置於不安全的室溫下。