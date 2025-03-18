猜中「三月瘋」大學男籃戰績表 可贏火星之旅

NCAA男籃錦標賽本周開鑼，俗稱「三月瘋」的季節來臨。(美聯社)

全美大學男子籃球的總決賽本周開鑼，俗稱「三月瘋」(March Madness)季節來臨，數百萬籃球迷共襄盛舉加入全美大學體育聯盟(NCAA)錦標賽勝負表(bracket)預測大挑戰，今年準確預測所有比賽結果的幸運兒，獎品將是火星 之旅。

社群網站X與Uber Eats合作推出「X勝負表預測大挑戰」(X Bracket Challenge)，接受民眾在美西時間20日晚間8時，也就是64強賽開打之前完成比賽預測登記。

太空探索科技公司(SpaceX)旗下衛星網路事業星鏈(Starlink)也是協辦單位，正確預測所有比賽結果的一名參加者，有機會獲得未來搭乘「星艦」(Starship)前往火星的最大獎。得獎者也可挑選其他替代獎品：25萬現金、購買星鏈設備後享有一年家用服務、接受為期一日的太空探索科技公司太空人 訓練課程、將一件個人物品透過獵鷹9號(Falcon 9)火箭發射送入太空，或者「星艦」發射時的貴賓觀賞席位置。

福斯商業新聞網(Fox Business)17日報導，每年都有數百萬人參加勝負表預測，但不曾有任何預測表在「三月瘋」賽事全程保持完美不敗，大學籃球比賽充滿高度不確定，經常爆黑馬，幾乎所有預測在賽事當中某個階段都將碰壁。

如果沒有人達成完美預測，「X勝負表預測大挑戰Uber Eats遞送」(X Bracket Challenge Delivered by Uber Eats)將為位居第二名的參加者提供10萬元獎金，另外還將為其他優勝者提供四個價值1萬元的夢幻遊戲獎品。

科技富豪馬斯克 (Elon Musk)的弟弟、X平台首席產品工程師安德魯‧馬斯克(Andrew Musk)表示：「我們不只是舉辦預測大挑戰，而是重新定義球迷如何連結、競爭及憧憬，這一切都在儼然已成即時體育文化核心的社群平台上進行。」