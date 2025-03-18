窗簾、雕像、壁飾都貼金 川普橢圓形辦公室變黃金展示間
總統川普二度上任以來，全力推動聯邦改革，還花心思裝潢橢圓形辦公室，牆面掛滿肖像畫，而且從畫框、壁飾、擺飾甚至窗簾全都是閃閃發亮的金色，猶如一間黃金展示間。
根據有線電視新聞網(CNN)，房地產大亨出身的川普不改對金碧輝煌的喜好，橢圓形辦公室壁爐檯面出現一整排的各式金色擺飾，壁爐上還有金色浮雕，邊桌擺放金鷹雕像，辦公室大門也有洛可可(Rococo)式鍍金鏡子 ，大門口山牆也放著一尊特地從佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)運來的金色小天使，連放在走廊的電視遙控器也鍍金。
短短兩個月，白宮愈來愈像川普位於佛羅里達州的豪宅，不僅如此，川普還打算為玫瑰園重鋪草坪，效法海湖莊園改建露台式座位區；而且規劃在南草坪(South Lawn)興建國宴廳，設計靈感仿照海湖莊園，也就是法國凡爾賽宮鏡廳(Hall of Mirrors at Versailles)。
川普改裝白宮興致勃勃並強調會自己出錢，最近接受英國周刊雜誌「旁觀者」(The Spectator)訪問時坦言：「這會不斷提高我對房地產的興趣，而且未來會變得更漂亮。」
幕僚透露，橢圓形辦公室裝潢全都遵照川普個人喜好。此外，川普精挑細選歷任總統肖像畫，結果辦公室牆面掛上近20幅畫作，猶如一間畫廊展廳，相較之下，前總統拜只掛六幅；歐巴馬除了林肯與華盛頓兩幅總統畫像，還掛上美國繪畫大師霍普(Edward Hoppers)兩幅作品。
歷屆總統皆知任期有限，鮮少將白宮打造成私人永久資產，偏偏川普想法不同，連國際足球總會(FIFA)雷米(Jules Rimet)金杯複製品此類個人紀念品也擺在他的辦公桌旁，曾在兩黨執政期間擔任幕僚的前白宮官員透露：「每位總統都有裝潢橢圓形辦公室的權利，唯有川普的裝潢與眾不同，更偏向裝修皇宮。」
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