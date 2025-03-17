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城市化惡果？加州老鼠肆虐洛城全美第2多 公衛為一大隱憂

編譯陳韻涵／即時報導
全美老鼠數量急速增加，加州也無法倖免，美國的鼠輩問題複雜與全球暖化、城市化及近期立法息息相關；圖為加州野火後出現的老鼠屍體。(路透)
全美老鼠數量急速增加，加州也無法倖免，美國的鼠輩問題複雜與全球暖化、城市化及近期立法息息相關；圖為加州野火後出現的老鼠屍體。(路透)

加州老鼠猖獗，形成嚴重的公共衛生問題。

新聞周刊(Newsweek)報導，全美老鼠數量急速增加，加州也無法倖免，美國的鼠輩問題複雜與全球暖化、城市化及近期立法息息相關。

由於地方基礎建設老舊，鼠患最嚴重的地區往往在東北部的州，但加州的情況卻因相關立法而惡化。

害蟲防治公司Orkin報告指出，截至2024年，洛杉磯是全美老鼠第二多的城市，排名第一的是芝加哥，紐約市則位居第三。

老鼠會帶來諸多問題，例如損害結構並危害公共衛生。

Orkin的昆蟲學者威廉斯(Ian Williams)表示，「這些數據反映老鼠活動及其傳染病患者治療需求高的地區，並對全美鼠疫問題提供見解。」

2024年9月，加州議會通過「無毒野生動物法」(Poison-Free Wildlife Act)，禁止使用特定老鼠藥；往後數月，應對老鼠的事件逐漸增加。

史丹福大學(Stanford University)的學生報「史丹福日報」(The Stanford Daily)報導，該校住宅與餐飲企業(Residential & Dining Enterprises)助理副教務長范福森(Mike VanFossen)針對校園湖畔餐廳2月發現老鼠的事件表示，「無毒野生動物法」通過後，加州的老鼠數量大幅增加，而校方查明情況後，發現那隻老鼠從一扇敞開的門進入了湖畔餐廳。

除蟲公司Terminix技術服務總監威柏(Chris Wible)表示，「我們看到全美老鼠增加的情況與隨之產生的應對壓力，這是城市化和氣候造成的結果，這在加州也不例外，而相關立法阻斷了可以降低老鼠數量的有效工具。」

Orkin優先採用「綜合害蟲管理」(Integrated Pest Management)策略，這種方法強調加強衛生並營造不利於老鼠生存的環境，藉此遏止老鼠獲取食物、水和棲地的機會，從而減少其數量。

威廉斯表示，「因應新法，Orkin專家除了仰賴綜合害蟲管理策略，也利用誘捕等方式杜絕老鼠進入住宅和商業空間。」

加州 史丹福大學 紐約市

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