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「跨性別是詐欺」眾議員擬修德州刑法：最高關2年

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「跨性別是詐欺」眾議員提案修改德州刑法：最高可關2年

編譯廖振堯／即時報導
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共和黨籍德州州議會眾議員奧利弗森(Tom Oliverson)起草法案將修改刑法，將性別認同或跨性別人士視為一種詐欺行為，可處監禁及罰鍰。（取材自X平台）
共和黨籍德州州議會眾議員奧利弗森(Tom Oliverson)起草法案將修改刑法，將性別認同或跨性別人士視為一種詐欺行為，可處監禁及罰鍰。（取材自X平台）

共和黨籍德州州議會眾議員奧利弗森(Tom Oliverson)近日起草第3817號法案，將修改德州刑法，將性別認同跨性別人士視為一種詐欺行為，可處監禁及罰鍰。

今日美國(USA Today)報導，據該法案「若當事人故意向政府機構或其雇主做出虛假或誤導性的口頭/書面陳述，將其生理性別認定為出生時生理性別相左，則可判處性別認同詐欺(gender identity fraud)」；這將是州重刑罪，最高可判處兩年徒刑和一萬元罰鍰。不過據德州立法機構追蹤網站，該法案預計很難通過，因為沒有共同提案人且尚未提交任何委員會舉行聽證；不過其他州已有先例，如佛州禁止跨性別居民變更駕照上的性別標記，並也將這種變化歸類為詐欺。

即使如此，德州針對性別認同的立法正大幅增加。根據跨性別立法追蹤網站的數據，1月初開始的第89屆德州州議會立法會期至今已有近100項反跨性別法案，遠超過上一會期(2023年)提出的69項。

奧利佛森先前也曾是另一項反跨性別法案的主要發起人。在2023年會期，他是州參議院第14號法案的主要提案人，該法案禁止德州的未成年跨性別人士接受荷爾蒙療法和青春期阻斷劑等療程，去年德州最高院以8比1維持該法案。上個月，共和黨州眾議員莫尼(Brent Money)提出更全面的第3399號法案，不僅限於未成年，而是禁止所有德州民眾接受該類療程。

莫尼在X平台上解釋，第3399號法案是為了保護所有德州人。「我想明確表示，我同情那些掙扎於性別焦慮症的人們，他們應該得到同情、支持和解決痛苦的真正解決方案，而不是讓他們留下終生傷疤、不可逆轉的手術。這項立法與判斷無關，而是究責問題。它的目標是那些趁人之危、利用弱勢群體的醫生和奸商，他們為了經濟利益，推銷昂貴的手術和終身服用的藥物，而不是提供真正的醫療服務。」

德州 跨性別 性別認同

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