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周末票房很冷清 「無痛先生」登賣座冠軍

編譯徐薏茹／綜合報導
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本周末戲院賣座冷清，「無痛先生」以870萬元票房拿下冠軍，收入稍低於預期。(美聯社)
本周末戲院賣座冷清，「無痛先生」以870萬元票房拿下冠軍，收入稍低於預期。(美聯社)

本周末戲院賣座冷清，北美地區票房總計約5400萬元，為今年迄今最低的票房收入，「無痛先生」(Novocaine)以870萬元票房拿下冠軍，收入稍低於預期。

「無痛先生」由丹貝克(Dan Berk)、羅伯特奧臣(Robert Olsen)執導，在爛番茄(Rotten Tomatoes)網站的新鮮指數為82%，觀眾反應稍微冷淡，PostTrak評分為4/5，CinemaScore評分為B；其海外票房為180萬元，總票房累計1050萬元。

「寄生上流」導演奉俊昊與羅伯派汀森(Robert Pattinson)合作最新科幻電影「米奇17號」(Mickey 17)排名第二，票房比上映首周下滑60%，目前全國總票房累計3330萬元，全球總票房累計9050萬元，據報導該片預算為1億1800萬元。

焦點影業(Focus Features)諜報戰電影「黑袋行動」(Black Bag)排名第三，該片由「瞞天過海」(Ocean's Eleven)系列導演史蒂芬索德柏(Steven Soderbergh)執導，凱特布蘭琪(Cate Blanchett)、麥可法斯賓達( Michael Fassbender)主演，男性觀眾占56%，35歲以上觀眾占59%；「黑袋行動」在爛番茄獲得97%的高分，CinemaScore評分為B。

漫威超級英雄電影「美國隊長：無畏新世界」(Captain America: Brave New World)上映第五周票房為550萬元，排名第四。

其他上映的新片包括「樂一通大戰外星人：粉紅末日」(The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie)、「死亡晚餐」(The Last Supper)。

今年初北美票房成績亮眼，上升22%，然而有幾個周末票房冷清，票房未能突破6000萬元，使國內票房呈現5%的赤字。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)指出：「這是一個需要動力的產業。下周末『白雪公主』(Snow White)上映才會逐步提高票房，到8月前我們可能不會再看到5000多萬的總票房。」

凱特 漫威

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