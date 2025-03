周末票房很冷清 「無痛先生」登賣座冠軍

本周末戲院賣座冷清,「無痛先生」以870萬元票房拿下冠軍,收入稍低於預期。(美聯社)

本周末戲院賣座冷清,北美地區票房總計約5400萬元,為今年迄今最低的票房收入,「無痛先生」(Novocaine)以870萬元票房拿下冠軍,收入稍低於預期。

「無痛先生」由丹貝克(Dan Berk)、羅伯特奧臣(Robert Olsen)執導,在爛番茄(Rotten Tomatoes)網站的新鮮指數為82%,觀眾反應稍微冷淡,PostTrak評分為4/5,CinemaScore評分為B;其海外票房為180萬元,總票房累計1050萬元。

「寄生上流」導演奉俊昊與羅伯派汀森(Robert Pattinson)合作最新科幻電影「米奇17號」(Mickey 17)排名第二,票房比上映首周下滑60%,目前全國總票房累計3330萬元,全球總票房累計9050萬元,據報導該片預算為1億1800萬元。

焦點影業(Focus Features)諜報戰電影「黑袋行動」(Black Bag)排名第三,該片由「瞞天過海」(Ocean's Eleven)系列導演史蒂芬索德柏(Steven Soderbergh)執導,凱特 布蘭琪(Cate Blanchett)、麥可法斯賓達( Michael Fassbender)主演,男性觀眾占56%,35歲以上觀眾占59%;「黑袋行動」在爛番茄獲得97%的高分,CinemaScore評分為B。

漫威 超級英雄電影「美國隊長:無畏新世界」(Captain America: Brave New World)上映第五周票房為550萬元,排名第四。

其他上映的新片包括「樂一通大戰外星人:粉紅末日」(The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie)、「死亡晚餐」(The Last Supper)。

今年初北美票房成績亮眼,上升22%,然而有幾個周末票房冷清,票房未能突破6000萬元,使國內票房呈現5%的赤字。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)指出:「這是一個需要動力的產業。下周末『白雪公主』(Snow White)上映才會逐步提高票房,到8月前我們可能不會再看到5000多萬的總票房。」