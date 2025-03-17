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防新納粹挑釁 俄州非裔社區組武裝巡守隊

編譯俞仲慈／綜合報導
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2月9日以來，林肯高地附近的高速公路交流道出現新納粹團體的示威活動，高喊種族歧視口號，擺明就是衝著非裔族群而來。(俄亥俄州交通廳)
2月9日以來，林肯高地附近的高速公路交流道出現新納粹團體的示威活動，高喊種族歧視口號，擺明就是衝著非裔族群而來。(俄亥俄州交通廳)

俄亥俄州一處非裔社區附近近來經常出現新納粹主義份子示威挑釁，警方被指坐視不管，於是當地居民只好自發性組成武裝巡守隊，保護社區居民安全。

國家廣播公司新聞網(NBC News)15日報導，位於俄州辛辛那提(Cincinnati)以北約30分鐘車程的林肯高地(Lincoln Heights)，居民主要是非裔人口；過去一個月來，經常有黑衣蒙面人士高舉納粹旗幟標語，在林肯高地附近的道路和橋梁上吶喊，迫使居民自主發起社區安全巡邏計畫。

社區巡邏員傑伊(Jay)每天清晨摸黑起床，開車在道路與巴士站巡邏，確保學生們可以平安到校上課，他說：「社區居民彼此關係緊密，所有的孩子都認識我們。」不過頭戴面罩、身穿戰術背心的傑伊為了避免被仇恨團體盯上，拒絕使用真名受訪。

報導指出，上個月9日，林肯高地附近的高速公路交流道出現新納粹團體的示威活動，甚至高喊種族歧視口號，擺明就是衝著非裔族群而來，不過轄區所在地的漢密爾頓郡(Hamilton County)警局都有回應，但並未任何逮捕人、也未記錄任何新納粹份子姓名或身分。漢密爾頓郡檢察官辦公室目前正在調查此事，以確定是否可以提出刑事指控。

警方的不作為讓林肯高地非裔居民明白，必須自立自強才能保護自身安全，於是在社區團體「高地行動」(Heights Movement)推動下，招募年輕志工執行武裝巡邏任務，而且依俄州法律規定，合法擁槍者無需任何許可即可公然配槍。

武裝巡邏行動實施以來深獲社區普騙支持，身為母親的菲利普斯(Chantelle Phillips)坦承：「我現在覺得安全多了，我知道兒子會走回家，一切都會變好。」

曾經在開車途中遭到新納粹份子騷擾的魯芬(Eric Ruffin)指出：「我不明白，都已經2025年了，身在美國，竟還有人拿著納粹標語走到我車窗前，拿著槍罵我是黑鬼，還要執法人員監視我。」

而且眼看警方睜一隻眼、閉一隻眼的消極態度，魯芬也不得不認同社區武裝防衛的必要性；他說：「我們不想讓人討厭，我們也不想到處巡邏，我們不想成為生活在美國就有理由要保護自己的人，這正是納粹想要的。」

俄亥俄州林肯高地社區附近近來經常出現新納粹主義份子示威挑釁，警方卻坐視不管，當地...
俄亥俄州林肯高地社區附近近來經常出現新納粹主義份子示威挑釁，警方卻坐視不管，當地居民只好自發性組成武裝巡守隊，保護居民安全。(高地行動組織)

納粹 非裔 俄亥俄州

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