人類與機器人誰先登火星？也成一場競賽 馬斯克有望寫歷史

「星艦」(Starship)太空船明年若探火星，可望載運特斯拉的人形機器人Optimus前往。圖為Optimus去年10月出現在特斯拉一項活動的會場。(路透)

太空探索科技公司(SpaceX)創辦人馬斯克 (Elon Musk)15日宣布 ，他的「星艦」(Starship)巨型火箭將於2026年底搭載特斯拉(Tesla)公司開發的人形機器人Optimus登陸火星 。馬斯克雄心勃勃的新計畫，讓所有人意識到一個有趣問題：機器人會比人類更早到達火星嗎？

夢想殖民火星的馬斯克在社群媒體X平台說，若機器人登陸火星任務成功，人類可能會在2029年實現登陸火星，但2031年的可能性更高。

網路媒體Times Of India報導，馬斯克的「機器人優先」作法與傳統太空探索大不同。若Optimus率先登陸火星為人類殖民鋪路，將是太空探索歷史性轉變。

美國太空總署(NASA)和中國等其他太空機構都致力直接派遣人類出航，沒打算用機器人扮演登陸火星的先遣員。其中，NASA的阿提米絲計畫(Artemis program)首先要讓人類重返月球，然後在2030年代嘗試執行火星任務。中國制定的火星計畫希望在2030年代末期實現載人火星探測任務。

SpaceX憑藉其快速原型模型或可超越前兩者，但前提是「星艦」必須足夠可靠。目前為止，這是嚴肅的太空戰略？或是另一場「馬斯克奇觀」，仍待觀察。

「星艦 」火箭目前仍處於測試階段，它在飛行過程中發生多次爆炸。聯邦航空管理局已要求SpaceX停飛，等待進一步調查；馬斯克聲稱的2026年截期是否會進一步延後，令人質疑。

批評者同時指出，特斯拉的人形機器人Optimus最初是為執行日常工廠任務而設計，馬斯克去年展示的原型機器人幾乎連路都走不好，更不用說承受太空極端條件了。

馬斯克現在將Optimus定位為星際探索先鋒，堅稱未來幾代機器人將能完成複雜任務。他設想中的未來是：機器人協助人類，為火星殖民地奠定基礎，甚至在人類到達前就建造棲地和基礎設施。但在技術和監管障礙下，馬斯克的機器人能否先於太空人 接觸火星土壤，現在仍得打個問號。