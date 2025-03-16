美中探索火星競賽 中國時間表出爐：拚2030年前後取土壤返回

中國有望在2028年左右發射天問三號去火星挖取土壤。圖為2021年6月11日，天問一號著陸火星首批科學影像圖公布。右為著陸平台，左為祝融號火星車。(新華社)

中國探月工程總設計師、中國工程院院士吳偉仁日前表示，中國將在未來幾年內去火星 挖取土壤。另據報導，中國已就天問三號火星探測任務向國際科學界開放申請，有望在2028年發射探測器，2030年前後攜帶樣品返回地球，力拚在火星取樣返回的競賽中拔得頭籌。

吳偉仁說，中國火星探索的下一步是發射「天問二號」到小行星採樣，這將是火星採樣返回任務驗證關鍵技術的前奏。

他說，探測器欲在火星表面順利著陸並完成採樣，必須在起飛、於軌道上與其他組件對接，以及以無懈可擊的精度將樣本安全送回地球等技術上有突破。相較於「嫦娥五號 」月球採樣，難度更大。

吳偉仁說，火星的引力只有地球的三分之一，大氣也要稀薄得多，這就意味著探測器不僅要戰勝引力，還得與稀薄的空氣打交道。但中國從嫦娥工程到天問計畫的發展，已讓科研人員有了挑戰火星採樣返回任務的底氣。

據香港 「南華早報」報導，中國國家航天局官網3月11日發布火星取樣返回任務(「天問三號」)國際合作機遇公告稱，天問三號探測器由著上服組合體(著陸器、上升器、服務器)和軌返組合體(軌道器、返回器)組成，計畫於2028年前後發射，2030年前後攜帶火星樣品返回地球。

公告說，天問三號的目標探尋火星潛在的生命痕跡，並探研火星地質和內部結構特徵，探查火星大氣循環與逃逸過程，旨在更深入地了解類地行星的宜居性。

香港大學行星科學家錢煜奇表示，中國首次成功從月球背面採集樣本並返回地球，「這可能成為中國挑戰美國在深空探索領域領導地位的一個轉折點」。

中國航天科技集團科學家孫澤洲表示，按照計畫，2025年天問二號將擇機發射，主要目標是小行星探測，將瞄準一顆近地小行星進行伴飛並取樣返回；2030年前後，中國將實施火星採樣返回，天問四號實現木星系探測，也是在2030年前後實施。