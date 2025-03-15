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載你回地球 2人被困太空站9個月 4太空人升空

記者張聲肇／綜合報導
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圖為 14日升空的四名太空人(左起)俄國宇航員佩斯科夫、美國太空人艾爾斯和麥克蓮 、日本太空人大西卓哉。(美聯社)
圖為 14日升空的四名太空人(左起)俄國宇航員佩斯科夫、美國太空人艾爾斯和麥克蓮 、日本太空人大西卓哉。(美聯社)

四名太空人14日升空，讓被困太空站九個月的威廉斯(Suni Williams)和威爾莫(Butch Wilmore)終於可望搭載太空船，回到地球。

威廉斯和威爾莫去年6月搭乘波音公司的星際飛機(Starliner)，執行實驗載人任務，結果被困在國際太空站，成為舉世矚目的事件。

兩人原定停留一周，不料星際飛機飛向太空站期間，出現諸多問題，包括推進器故障、動力洩漏，最終研判不宜載人返航，兩人只好繼續滯留太空站。

太空總署隨即調整太空站輪值班表，讓太空探索科技公司(SpaceX)「獵鷹9號」(Falcon 9)搭載的天龍號太空船，有空位把長期滯留的兩人載回地球。

執行「第九組」值班人員運載的天龍號，於去年9月29日抵達太空站，只載美國太空人海格(Nick Hague)和俄國太空人戈布諾夫(Aleksandr Gorbunov)，騰出的兩個位置準備讓威廉斯和威爾莫搭便車返回地球。一旦執行「第十組」(Crew-10)值班任務的太空人抵達，他們就可啟程。

14日升空的美國太空人麥克蓮(Anne McClain)、艾爾斯(Nichole Ayers)、日本太空人大西卓哉(Takuya Onishi)和俄國宇航員佩斯科夫(Kirill Peskov)前去執行「第十組」(Crew-10)值班任務，預定東部時間15日晚抵達太空站。

他們本來12日要升空，但在最後一分鐘因火箭液壓有問題而延後發射。

太空總署去年8月宣布，改派太空探索公司的太空船載威廉斯和威爾莫回來。該公司執行長馬斯克上月卻突然怪罪拜登政府，以「政治理由」延後飛龍號結束兩人「意外值班」任務。

馬斯克這番話惹毛一票太空人，歐洲太空人摩根森（Andreas Mogensen)直言馬斯克「說謊」，馬斯克回罵他是「白癡。」

退休太空人凱利(Scott Kelly)、哈菲爾德(Chris Hadfield)等也加入「罵戰」。

第10組值班人員原本更早就要上去接班，順便帶回兩人，太空總署12月宣布延後到3月，以便新的飛龍號更穩當載人，但最後仍讓用過的太空船擔任這次舉世矚目的任務。

太空人 馬斯克 俄國

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