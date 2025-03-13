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SpaceX技術問題 取消營救任務 2太空人繼續滯留

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
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因地面系統出現問題，SpaceX取消12日營救任務。(歐新社)
因地面系統出現問題，SpaceX取消12日營救任務。(歐新社)

執行輪調任務的太空船發射升空因技術問題臨時喊卡，滯留國際太空站（ISS）9個多月的兩名太空人可能需要再等更長時間才能返回地球。

中央社引述法新社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）與美國太空探索科技公司（SpaceX）的Crew-10任務，原定美東時間今晚7時48分從佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射，由SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭攜帶乘龍號（Crew Dragon）太空船，將4名任務成員送上國際太空站進行各項科學實驗。

但在倒數計時還剩約45分鐘，且4名成員都繫好安全帶時，由於技術問題，發射取消。

NASA發射評論員奈爾（Derrol Nail）說：「地面液壓系統出現問題。」他補充說：「火箭和太空船本身都很好。」

美國聯邦航空總署（FAA）太空諮詢顯示，下一次發射機會是明天，備案則在14日。

太空人魏摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）去年6月以來被迫滯留在國際太空站，兩人原本搭乘的波音公司（Boeing）星際飛機號（Starliner）太空船出現推進系統問題，經判斷不適合載運他們返回地球。

魏摩爾與威廉斯原本任務只需要8天，如今經過重新安排，他們將隨NASA與SpaceX的Crew-9任務返回地球。一旦Crew-10抵達後，他們就可以啟程。

太空人 NASA SpaceX

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