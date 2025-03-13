「月全食」北美登場 3月14日晨將現現「血月」

13日深夜至14日清晨，西半球將出現「血月」的「月全食」，從東部時間14日凌晨2:26開始，持續約一個小時。圖為2021年5月26日加州上空的月全食。(美聯社)

13日深夜至14日清晨，西半球將出現月食。整個月亮變成紅色，俗稱「血月」的「月全食」，從東部時間14日凌晨2:26開始，持續約一個小時；民眾只需走到戶外抬頭仰望夜空，無需日食眼鏡或任何特殊設備即可瞧見。

「月全食」最佳觀看時間是東部時間14日凌晨3點左右；北美洲和南美洲將有最佳景觀。耶魯大學 天文學專家費森(Michael Faison)說：「這次真的可以說是北美洲和南美洲的月食。」

密西根州立大學艾布拉姆斯天文館(Abrams Planetarium)館長施莫爾(Shannon Schmoll)表示，「只要天空晴朗，就能看到月食。」

因月球落下方位的緣故，非洲和歐洲這回只有部分地區可以看到月食。

當月球、地球和太陽位於一直線時，就會發生月食。地球投下的陰影可能部分或全部遮住月球；月偏食期間，地球的影子看起來好像咬下月球一角；月全食期間，滿月會被地球陰影全部遮住，零星陽光穿過地球大氣層，讓月亮呈現紅銅色。

太空 總署(NASA)表示，月食和日食每年發生4至7次。美洲、非洲和歐洲天際去年9月出現過月偏食，上次月全食出現在2022年。

這回月全食之後，下次月全食將在9月7日登場，屆時是亞洲、非洲、澳洲 和歐洲部分地區看得見。美洲部分地區要等到2026年3月才會再次見到月全食。

人類各文明數千年來一 直在觀察和解讀月食。北德克薩斯大學歷史學家奧蒂斯(Zoe Ortiz)表示，古人對天體的了解比我們以為的還多；「他們仰望夜空，視野比我們今天看到的要明亮許多。」

古希臘哲學家亞里斯多德(Aristotle)注意到月食期間，地球投射到月球上的陰影總是呈現彎曲狀；這項觀察證明地球是圓的。