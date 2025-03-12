我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：台積電邀Nvidia、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

金秀賢毀滅式親密照再流出 嘟嘴靠近金賽綸

華盛頓郵報改革 白宮罕見讚揚 自家人不埋單

記者胡玉立／綜合報導
白宮新聞秘書李維特讚揚貝佐斯擁有的華盛頓郵報徹底改革編輯部。(美聯社）
白宮新聞秘書李維特讚揚貝佐斯擁有的華盛頓郵報徹底改革編輯部。(美聯社）

經常遭到川普痛批的華盛頓郵報(Washington Post)，11日罕見地受到川普政府表揚。在白宮新聞發布會中，白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)「讚揚」貝佐斯(Jeff Bezos)擁有的華盛頓郵報徹底改革編輯部。

李維特說：「顯然，包括華盛頓郵報在內的主流媒體終於明白：半數以上民眾支持現任總統，蔑視這些人不能提高報紙銷量；這種商業模式不太好。」

華府政治新聞網站Axios甫於10日報導，華郵為「擴大報導範圍並吸引更廣泛民眾」，正針對其新聞編輯部進行重大改革。華郵總編輯莫瑞(Matt Murray)向Axios表示，這項改革計畫旨在擴大華郵報導範圍，減少對政治新聞的依賴。

華郵改革方向包括：將全國新聞部門分為兩部分，一部分專注於全國新聞報導，另一部分專注於政治和政府新聞報導。此外，華郵的商業、科技、健康、科學和氣候團隊，將合併成新部門，重點關注「企業如何在整體經濟中轉型」。

不久前，華郵老闆貝佐斯才決定修改華郵評論版走向，聲稱今後評論重點將放在個人自由和自由市場「兩大支柱」上。

貝佐斯2月表示，「以前的報紙、尤其是地方壟斷報紙可能認為，每天一早將涵蓋所有觀點的評論送到讀者家門口，是報紙的基本服務；但今天的網際網路已經做了這份工作。」

不過，華郵多名員工和主流媒體記者對於華郵的改革並不埋單。華郵評論版編輯希普利 (David Shipley)已為此辭職；該報資深專欄作家馬卡斯(Ruth Marcus)也在10日辭職，原因是她撰文批評該報老闆貝佐斯的文章遭華郵拒登。

華郵改變傳統，不在大選時表態為候選人背書，貝佐斯在選後對此變革表示，不支持某位候選人是「正確決定」；他還說，倘若編輯委員會支持民主黨總統候選人賀錦麗，將增添報導中的「偏見」。

華郵 貝佐斯 華盛頓郵報

上一則

高壓氧治療突大火 密州5歲華童遭燒死 診所4人被控罪

下一則

雷根機場1月空難 全國運輸安全委員會促禁飛部分直升機

延伸閱讀

批老闆貝佐斯文章被拒 華郵老牌專欄作家怒辭

批老闆貝佐斯文章被拒 華郵老牌專欄作家怒辭
批評貝佐斯文章不准刊登 華郵老牌作家辭職

批評貝佐斯文章不准刊登 華郵老牌作家辭職
加墨汽車關稅 川普給予1個月寬限期

加墨汽車關稅 川普給予1個月寬限期
娘子軍太空旅行 貝佐斯未婚妻率隊 凱蒂佩芮同行

娘子軍太空旅行 貝佐斯未婚妻率隊 凱蒂佩芮同行

熱門新聞

(美聯社)

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

2025-03-05 11:50
西南航空客機，示意圖，非文中班機。(美聯社資料照)

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

2025-03-06 14:02
據警方公布，患有嚴重阿茲海默氏症的奧斯卡影帝金哈克曼死於心臟病，而他的妻子貝琪·荒川則早一個星期死於漢他病毒感染。(美聯社)

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

2025-03-07 18:55
德州民主黨眾議員特納。(美聯社資料照)

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

2025-03-05 11:10
在前總統拜登任期尾聲獲得特赦的拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)。美聯社

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

2025-03-07 10:07
非黨派機構國會預算處公布報告指出，共和黨如果要達到未來十年至少降低1.5兆預算的目標，勢力刪減俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)以及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)。(美聯社)

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

2025-03-06 08:33

超人氣

更多 >
態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一
金賽綸死因不單純？爆與金秀賢交往6年被討債

金賽綸死因不單純？爆與金秀賢交往6年被討債