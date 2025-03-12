華盛頓郵報改革 白宮罕見讚揚 自家人不埋單

白宮新聞秘書李維特讚揚貝佐斯擁有的華盛頓郵報徹底改革編輯部。(美聯社）

經常遭到川普痛批的華盛頓郵報 (Washington Post)，11日罕見地受到川普政府表揚。在白宮新聞發布會中，白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)「讚揚」貝佐斯 (Jeff Bezos)擁有的華盛頓郵報徹底改革編輯部。

李維特說：「顯然，包括華盛頓郵報在內的主流媒體終於明白：半數以上民眾支持現任總統，蔑視這些人不能提高報紙銷量；這種商業模式不太好。」

華府政治新聞網站Axios甫於10日報導，華郵 為「擴大報導範圍並吸引更廣泛民眾」，正針對其新聞編輯部進行重大改革。華郵總編輯莫瑞(Matt Murray)向Axios表示，這項改革計畫旨在擴大華郵報導範圍，減少對政治新聞的依賴。

華郵改革方向包括：將全國新聞部門分為兩部分，一部分專注於全國新聞報導，另一部分專注於政治和政府新聞報導。此外，華郵的商業、科技、健康、科學和氣候團隊，將合併成新部門，重點關注「企業如何在整體經濟中轉型」。

不久前，華郵老闆貝佐斯才決定修改華郵評論版走向，聲稱今後評論重點將放在個人自由和自由市場「兩大支柱」上。

貝佐斯2月表示，「以前的報紙、尤其是地方壟斷報紙可能認為，每天一早將涵蓋所有觀點的評論送到讀者家門口，是報紙的基本服務；但今天的網際網路已經做了這份工作。」

不過，華郵多名員工和主流媒體記者對於華郵的改革並不埋單。華郵評論版編輯希普利 (David Shipley)已為此辭職；該報資深專欄作家馬卡斯(Ruth Marcus)也在10日辭職，原因是她撰文批評該報老闆貝佐斯的文章遭華郵拒登。

華郵改變傳統，不在大選時表態為候選人背書，貝佐斯在選後對此變革表示，不支持某位候選人是「正確決定」；他還說，倘若編輯委員會支持民主黨總統候選人賀錦麗，將增添報導中的「偏見」。