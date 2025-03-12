我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：台積電邀Nvidia、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

金秀賢毀滅式親密照再流出 嘟嘴靠近金賽綸

川普倡廢除 教育部將解雇半數員工 1理由12日暫時關閉

編譯潘勛／綜合報導
教育部11日起開始大規模裁員，預計解雇員工約50%。圖為教育部長麥克曼。(美聯社)
教育部11日起開始大規模裁員，預計解雇員工約50%。圖為教育部長麥克曼。(美聯社)

消息人士表示，教育部11日起開始大規模裁員，預計解雇員工約50%，通知當晚開始寄出；教育部員工人數在4400人左右，川普總統已經提議要廢除教育部；在宣布裁員消息之前，華府教育部辦公室「為安全起見」12日將關閉，13日再開門。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普及政府效率部(DOGE)主管馬斯克繼續努力，想縮減聯邦政府規模，其他部會局處已大幅裁員，據估教育部也得跟進。

CNN上周便報導，白宮已備妥行政命令，要求教育部長麥克曼(Linda McMahon)著手解散教育部。

美聯社則報導，教育部之前已藉優離優退方案和開除試用員工減少人手，這次要再裁1300人，使得教育部只剩約半數員工。

「高等教育內部」(Inside Higher Ed)報導，教育部已用備忘錄通知全體員工，部內辦公室出於未說明的安全理由，12日將關閉，13日再開門。備忘錄指示員工攜帶自己的筆記型電腦回家，以便12日遠端辦工，下午6點起清空辦公大樓，「不管任何原因，3月12日周三不得留在教育部機構」。

教育部內哪些職位將被裁撤，目前不得而知，但據說上級將在傍晚起告知受影響的員工。教育部之前便提供優離方案給員工，以便減少人手。

幾名教育部員工稍早向CNN表示，對川普即將頒布的行政命令、部內大規模裁員感到緊張、不安。部內資深員工表示，記憶所及，教育部不曾關閉所有辦公室。

消息人士指出，一些部內員工11日下午與部內高層集會時，便接獲通知，得悉即將裁員。

所有聯邦機構2月便接獲通知，開始準備「大規模裁減人力」、裁撤「無法令授權的功能」。

雖說裁員遍及整個政府，川普多次針對教育部說要裁員，甚至誓言砍掉教育部。砍掉教育部必須國會同意，但川普及教育部長麥克曼就算沒有廢除教育部，也能大砍教育部。

據說川普打算簽署的行政命令指示麥克曼「採取一切必要步驟」，把教育部權限歸還各州，推動關閉教育部到法律同意、認為適宜的最大限度。

教育部11日起開始大規模裁員，預計解雇員工約50%。 (路透)
教育部11日起開始大規模裁員，預計解雇員工約50%。 (路透)
教育部11日起開始大規模裁員，預計解雇員工約50%。 (美聯社)
教育部11日起開始大規模裁員，預計解雇員工約50%。 (美聯社)

教育部 川普 白宮

上一則

亞馬遜自駕計程車沒方向盤、煞車板、後視鏡 聯邦質疑安全性

下一則

飛安事故頻生…「害怕搭飛機」機票銷售下降

延伸閱讀

買很多飛機也不能豁免鋼鋁關稅 澳洲沒獲得川普考慮的優待

買很多飛機也不能豁免鋼鋁關稅 澳洲沒獲得川普考慮的優待
川普向企業百大CEO講話：新關稅可能高於25%

川普向企業百大CEO講話：新關稅可能高於25%
川普擬要求加國旅客 「入境30天以上」須向美政府登記

川普擬要求加國旅客 「入境30天以上」須向美政府登記
川普施壓核談判 伊朗總統不甩：隨便你想怎樣就怎樣

川普施壓核談判 伊朗總統不甩：隨便你想怎樣就怎樣

熱門新聞

(美聯社)

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

2025-03-05 11:50
西南航空客機，示意圖，非文中班機。(美聯社資料照)

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

2025-03-06 14:02
據警方公布，患有嚴重阿茲海默氏症的奧斯卡影帝金哈克曼死於心臟病，而他的妻子貝琪·荒川則早一個星期死於漢他病毒感染。(美聯社)

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

2025-03-07 18:55
德州民主黨眾議員特納。(美聯社資料照)

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

2025-03-05 11:10
在前總統拜登任期尾聲獲得特赦的拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)。美聯社

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

2025-03-07 10:07
非黨派機構國會預算處公布報告指出，共和黨如果要達到未來十年至少降低1.5兆預算的目標，勢力刪減俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)以及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)。(美聯社)

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

2025-03-06 08:33

超人氣

更多 >
態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一
金賽綸死因不單純？爆與金秀賢交往6年被討債

金賽綸死因不單純？爆與金秀賢交往6年被討債