川普倡廢除 教育部將解雇半數員工 1理由12日暫時關閉

教育部11日起開始大規模裁員，預計解雇員工約50%。圖為教育部長麥克曼。(美聯社)

消息人士表示，教育部 11日起開始大規模裁員，預計解雇員工約50%，通知當晚開始寄出；教育部員工人數在4400人左右，川普 總統已經提議要廢除教育部；在宣布裁員消息之前，華府教育部辦公室「為安全起見」12日將關閉，13日再開門。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普及政府效率部(DOGE)主管馬斯克繼續努力，想縮減聯邦政府規模，其他部會局處已大幅裁員，據估教育部也得跟進。

CNN上周便報導，白宮 已備妥行政命令，要求教育部長麥克曼(Linda McMahon)著手解散教育部。

美聯社則報導，教育部之前已藉優離優退方案和開除試用員工減少人手，這次要再裁1300人，使得教育部只剩約半數員工。

「高等教育內部」(Inside Higher Ed)報導，教育部已用備忘錄通知全體員工，部內辦公室出於未說明的安全理由，12日將關閉，13日再開門。備忘錄指示員工攜帶自己的筆記型電腦回家，以便12日遠端辦工，下午6點起清空辦公大樓，「不管任何原因，3月12日周三不得留在教育部機構」。

教育部內哪些職位將被裁撤，目前不得而知，但據說上級將在傍晚起告知受影響的員工。教育部之前便提供優離方案給員工，以便減少人手。

幾名教育部員工稍早向CNN表示，對川普即將頒布的行政命令、部內大規模裁員感到緊張、不安。部內資深員工表示，記憶所及，教育部不曾關閉所有辦公室。

消息人士指出，一些部內員工11日下午與部內高層集會時，便接獲通知，得悉即將裁員。

所有聯邦機構2月便接獲通知，開始準備「大規模裁減人力」、裁撤「無法令授權的功能」。

雖說裁員遍及整個政府，川普多次針對教育部說要裁員，甚至誓言砍掉教育部。砍掉教育部必須國會同意，但川普及教育部長麥克曼就算沒有廢除教育部，也能大砍教育部。