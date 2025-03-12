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飛安事故頻生…「害怕搭飛機」機票銷售下降

記者張聲肇／綜合報導
北美地區今年以來發生多起空中事故，使得美國民眾開始害怕搭飛機。圖為達美航空公司客機在加拿大密西索加機場翻覆後，2月18日躺在雪地上。(路透)
北美地區今年以來發生多起空中事故，使得美國民眾開始害怕搭飛機。圖為達美航空公司客機在加拿大密西索加機場翻覆後，2月18日躺在雪地上。(路透)

最近北美發生多起空中事故，包括華府雷根機場空難，飛機出事的航空公司根據自家統計，顯示美國人開始害怕搭飛機 ，機票的銷售量出現下滑。

達美航空執行長巴斯提安(Ed Bastian)11日表示，1月29日美國航空班機和陸軍直升機在華府雷根機場上空互撞墜毀，以及2月18日達美航班降落多倫多機場時驚險翻覆，至少是今年航空機票銷售下降的部分原因。

2月25日，正要在芝加哥機場降落的西南航空班機為了避免撞上穿越跑道的小飛機，突然拉起機頭升高，繞回機場後安然著陸，演出驚險一幕。

巴斯提安在摩根大通銀行投資人會議上說，這類空中事故震驚消費者，他雖沒說出機票的銷量減了多少，但是該公司10日提出的營業報告，已把本季營業額的成長率，從原先的預估減半。

巴斯提安說，前面提到兩大事故都是25年來最嚴重的飛安事故，「一整個世代的飛機乘客沒想過這種事居然也會發生。」

航空客運需求減少，還有別的原因，例如，經濟前景不明朗、消費者信心下跌，都不利航空市場，不過巴斯提安直指，飛機事故頻仍，引發安全之憂，是多家航空公司機票銷售不振的「因果事實」。

他說，「我們兩家公司的訂票情況，事故之後幾乎立即減少。飛安問題出現後，消費者信心和空中旅行的確定性，也開始略微消退」。

美國航空執行長伊頌(Robert Isom)說，雷根機場67人死亡空難事件，是該公司下調本季營業額的主要原因，美航目前的營業重點放在「照顧遇難者家屬」。美航原先預估本季營業額會比去年同期增加3-5%，如今變為零成長。

艾索姆同意巴斯提安和聯合航空執行長柯比(Scott Kirby)的看法，說民眾和企業界對經濟前景的不確定感，也是調降營業預估額的「主要因素」。

機票 華府 達美航空

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