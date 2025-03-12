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西南航空告別傳統 宣布「托運行李收費」股價大漲9%

記者張聲肇／綜合報導
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圖為乘客在機場排隊，準備托運行李。(歐新社)
圖為乘客在機場排隊，準備托運行李。(歐新社)

西南航空11日打破自己數十年來的傳統，宣布托運行李要收費。多年來，它自詡和競爭對手最大的不同就是：旅客可以免費托運兩件行李。

西南航空說，不是該公司高級「忠誠客戶」，或沒有購買商務艙機票，或不使用西南航空信用卡的乘客，不得再享此優待。

屆時行李如何收費，它還沒有明定；不過，5月28日開始的航班，一般乘客就不再享有兩件行李免費托運的優待。

西南航空執行長喬丹(Bob Jordan)說，「本公司有極大的機會，滿足目前與未來客戶的需求，吸引我們目前沒在爭取的客群，並將獲利再度回歸到我們自己和股東期待的水準」。

總部在達拉斯的西南航空一年多前就宣布要廢棄另一項傳統─行之50餘年的開放登機制；它預計明年起，實施預先訂位制。

這家航空公司最近經營得很辛苦，不少積極的投資人給管理階層很大的壓力，要他們提升營業額和獲利率。去年10月，它和風險基金「艾略特投資管理」公司達成協議，避免啟動委托書爭奪戰改選董事，不過艾略特公司還是贏得了好幾席董事位置。

上月，西南航空宣布裁員1750人，占總員工人數15%，寫下53年營運史當中，第一次大規模裁員紀錄。這項裁員計畫到6月底就大致完成，降低營運成本的目的，是要讓公司成為「更瘦、更快、更敏捷」的組織。

西南航空11日宣布停止一般旅客免費托運行李辦法後，股價大漲9%。

去年9月投資人大會上，西南航空的高階主管還在強調，行李免費托運是該公司「最重要的特色」，也是和別家業者吸引乘客最大的差別所在。因為別家業者的乘客托運行李都有收費，華爾街日報一直惋惜西南航空「有錢不賺」。該公司估計，行李收費可每年增加15億元收入，但恐因旅客再無免費托運改搭別家航空公司而損失18億元機票收入。

西南航空11日打破自己數十年來的傳統，宣布托運行李要收費。(美聯社)
西南航空11日打破自己數十年來的傳統，宣布托運行李要收費。(美聯社)

機票 喬丹 華爾街

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