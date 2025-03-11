迫於川普壓力 華府移除「黑命關天」大型漆字畫

華盛頓的工人10日開始移除「黑命關天」（Black Lives Matter）大型油漆字畫。（美聯社）

在美國總統川普 施壓下，華盛頓的工人10日開始移除在2020年種族抗議浪潮最激烈期間，街道上留下的「黑命關天」（Black Lives Matter）大型油漆字畫。

自2020年6月以來，白宮 附近有條馬路的路面上就有著「黑命關天」的大型黃色字體畫作，當時正值手無寸鐵的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，引爆全美抗議浪潮。

法新社報導，華盛頓市府官員認為，這幅藝術創作有助於緩和白宮附近的緊張情勢，因為在這之前幾天，抗議群眾與安全人員在此發生暴力衝突。

在當年社會動盪期間擔任總統的川普今年1月重返白宮後，尋求推翻所謂的「多元、公平及包容」（DEI）目標，這是自佛洛伊德抗議浪潮之後，公共和民間部門廣泛普及的做法。

華府特區 民主黨選民占多數，國會共和黨人和川普幕僚將這幅畫作視為他們迫使市府進行改革的舉措之一。

民主黨籍的華府特區市長鮑賽（Muriel Bowser）試圖阻止共和黨人欲全面推翻這座城市自治權的呼聲。她已尋求和川普建立良好的工作關係。

此外，她也擔心川普和他的億萬富豪顧問馬斯克（Elon Musk）大規模削減聯邦員工，可能會破壞華盛頓的財政。

鮑賽上週告訴記者：「我們還有更重要的事情要做，而不是去爭論對華府和歷史而言都非常重要的事，尤其是在那段時間對保護城市安全扮演至關重要角色的這幅創作。」

她說：「現在，我們的重點在確保我們的居民和經濟能夠生存下去」。

當被詢及這是否在回應白宮的壓力時，鮑賽說她不會去談論具體細節，但她可以肯定的說，大家不喜歡這樣。