CBP推新款APP 讓獲假釋的非法移民自我遣返

國土安全部推出名稱為CBP Home的新款手機應用程式，讓非法移民通知美國政府願意主動離境，開始填寫自我遣返表格，並且確認出境。(國土安全部照片)

川普政府10日宣布推出名稱為CBP Home的新款手機應用程式，讓非法移民 通知美國政府願意主動離境，開始填寫自我遣返 表格，並且確認出境。

CBP Home手機應用程式將取代拜登政府推出，讓無證移民預約庇護面談的CBP One手機應用程式。國土安全部長諾姆(Kristi Noem)指出，自我遣返離美的無證移民，以後還可能有機會合法入境美國。

海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)官員指出，CBP Home手機應用程式讓執法過程變得更加流暢，符合川普發布行政命令的要求，有助於鞏固國家安全。

使用者可以透過CBP Home手機應用程式申請出境登記卡I-94表格，查看邊境關卡等候時間，若攜帶易腐爛貨品則可預先安排接受檢查的時間。

福斯數位新聞(Fox News Digital)報導，曾經透過CBP One手機應用程式提出申請的所有民眾，都將自動更新改為使用新版CBP Home手機應用程式，功能包括讓使用者提交願意自動離境的通知書，並且確認完成出境。

報導指出，只有先前根據各項政策獲得假釋允許在美停留的無證移民，才可以使用CBP Home手機應用程式。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)在聲明中說，「拜登政府濫用CBP One手機應用程式，允許100多萬非法移民進入美國，我們推出CBP Home手機應用程式，要讓移民制度恢復健全。」

新款手機應用程式的推出，是川普政府推翻拜登執政期間移民政策的改革行動之一。川普上台以來已經擴大遣返無證移民。

諾姆說，自動遣返的移民日後仍有機會合法入境美國，實現美國夢。

她說，如果無證移民不願自我遣返的話，「我們一定會找到他們並且予以遣返，到時候他們永遠再也不能回到美國」。