川普金卡簽證計畫 反對者稱恐對房市帶來災難、推升通膨

川普總統推出投資500萬元可獲綠卡的「金卡」計畫，恐使紐約、洛杉磯等大城市的房價攀升。(美聯社)

川普 總統2月25日宣布推出投資500萬元可獲綠卡的「金卡」(gold card)簽證 計畫，取代1990年代初期實施迄今的EB-5投資移民簽證。

新聞周刊(Newsweek)10日分析，川普的「金卡簽證」計畫宣布後反應兩極化，某些人士認為恐怕對房地產 市場帶來災難，居住不平等問題更加惡化，通膨進一步走高，也有人士認為計畫能夠為美國經濟注入期盼已久的資金，經過轉投資帶動房市發展，讓房價趨於平實。

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)說，「金卡」計畫申請人都必須通過背景調查，川普政府會確認通過申請的都是「優質的全球等級世界公民」。

川普則說，俄烏戰爭2022年爆發後遭到西方國家制裁的某些俄羅斯富豪也符合申請資格。他表示，認識某些俄羅斯富豪「都是非常好的人」，或許現在不像以前那般富有，「但500萬元還是花得起的」。

「聯合國全球聯盟」(UN Global Compact)聯合國倡議部主任薩利姆(Anoussa Salim)表示，「金卡」計畫可能對美國國家安全帶來威脅，吸引某些存有可疑動機的人士前來申請，想要剝削制度並牟取私利，不打算為美國經濟或美國社會做出任何正面貢獻。

薩利姆表示，如果沒有詳盡的背景調查，美國等於為可能危害美國安全的外國人士與外國實體大開方便之門，俄羅斯富豪經常與克里姆林宮關係密切，特別令人憂心。

以人工智慧(AI)驅動的供應鏈管理技術平台Exiger執行長丹尼爾斯(Brandon Daniels)指出，根據歐洲地區推出類似計畫的前例看來，金卡簽證持有人對於美國房地產市來說，只算一小部分擁有高額淨資產的買家，整體市場影響不大，不可能導致房市泡沫。

丹尼爾斯說，從長期角度來看，如果有嚴格背景調查的配套方案，加上把投入資金導入基礎建設、平價住房與創新等特定政策，黃金簽證持有人反而可能帶動美國房地產市場更趨平實。

不過薩利姆指出，某些國家推出黃金簽證之後出現房價通膨，當地民眾變得買不起房子，因此美國主要城市例如紐約、洛杉磯、邁阿密等可能讓民眾面臨更加買不起房子的窘境。她說，葡萄牙、西班牙與英國等都已經出現類似效應。