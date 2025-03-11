聯邦審計衝擊財務 哈佛這學期暫停聘用教職員

哈佛大學研究生2024年5月在校園進行挺巴反猶的示威行動。(美聯社)

由於川普 政府審查聯邦經費，造成財務不確定，哈佛大學 10日宣布暫時凍結聘用教職員。哥倫比亞大學4億元聯邦補助款及合同7日遭凍結，也是哈佛做此決定的原因。

哈佛校長賈柏(Alan Garber)、副校長魏尼克(Meredith Weenick)、教務長曼寧(John Manning)、副校長兼財務長卡爾拉(Ritu Kalra )聯名致函全體教職員說，暫停聘任新人的目的是為了「保持本校的財務穩定，直到我們對聯邦政策的變化有更好的了解，評估出政策變化會造成多大的衝擊為止。」

川普政府取消哥大的4億元聯邦補助款，理由是該校未能妥善處理校園內的反猶太 風潮。哈佛大學也正因為同樣的問題，受到調查。哈佛是全美國最有錢的大學之一，各界捐贈總額超過500億元，但也經不起川普刪減高等教育經費的威脅。

全美至少10所大學因反猶太抗議事件，正受到教育部和司法部的調查。2023年10月7日哈瑪斯恐攻以色列後的中東局勢，引發廣泛的抗議和反抗議，親以色列和親巴勒斯坦陣營對峙嚴重。

共和黨國會議員特別緊盯哈佛、哥大校園裡面的反加薩戰爭及親巴勒斯坦示威，對兩校的領導階層造成極大的壓力。哥大經費遭刪的理由是反猶示威激烈期間，未保護好猶太裔師生。

哈佛大學只是這學期暫停聘用教職員。

近一個月來，受川普檢討高教經費政策影響，暫時凍結人事的學校，還有北卡州立大學、史丹福大學、賓州大學、聖母大學、佛蒙特大學等。