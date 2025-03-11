全美第1 猶他州將禁飲用水加氟化物

猶他州將禁止公共飲用水添加氟化物，成為全美有類似禁令的第一州。(美聯社)

猶他州 不顧牙醫和公衛機構的反對，將禁止公共飲用水添加氟化物(fluoride)，成為全美有類似禁令的第一州。

共和黨 籍州長考克斯(Spencer Cox)說，他將簽署法案，禁止市鎮政府決定是否將氟化物加入供水系統。

聯邦疾病防治中心 (CDC)指出，牙齒在正常情況下，礦物質會自然磨損，而氟化物可強化牙齒，縮小礦物質減損造成的蛀牙。在飲用水裡面添加少許氟化物，一直被視為上世紀公衛政策上的一大成就。

政府部門的研究發現，飲用水添加氟化物後，預防民眾蛀牙的效率達25%。

美國牙科學會會長凱斯勒(Brad Kessler)說，這項公衛政策的安全與效率歷經檢驗，成效卓著，證據明顯，他敢講，猶他州飲用水禁加氟化物的政策實施不出幾個月或幾年，兒童蛀牙現象一定浮現。

一向對飲用水添加氟化物抱持懷疑態度的小甘迺迪，宣誓就職衛生部長不到幾周，猶他州就制定這項法案。考克斯說，這項法案他並不那麼在乎，但他會簽署實施。

推動這項法案的州議員認為，飲用水添加氟太費成本，提案人格瑞霞(Stephanie Gricius)承認，加了氟有其好處，但加不加應由「個人」選擇。

考克斯說，他和許多猶他州人一樣，在飲用水不含氟的環境長大，養育下一代，經過長久的「天然實驗」，很多人大概會以為，喝無氟飲用水的那一半猶他州人牙齒一定很差，事實不然，因此，硬要政府對人民做出甚麼醫藥規定，對州政府來講，「要求未免太過了。」

猶他州桑地市(Sandy)加氟站2019年故障，自來水含氟量遽增，害當地數百人人生病，一名少年住院急診後，籲請州議會立法禁止。聯邦法院裁示疾病防治中心嚴限氟含量，以免影響兒童的生長發育。