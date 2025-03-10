川普剛打完高爾夫 飛機闖入禁飛區F-16急升空攔截

總統川普8日離開佛州西棕櫚灘川普國際高爾夫俱樂部時，在車內向民眾揮手。（美聯社）

美國ABC新聞報導，北美防空司令部（NORAD）聲明表示，美軍F-16戰機9日緊急起飛，在總統川普 位於佛州 的住處附近攔截一架闖入臨時禁飛區的民用飛機，當時川普剛打完一輪高爾夫。自川普1月20日就職以來，相關違規行為已發生超過20次。

北美防空司令部聲明指出，事發時川普在自家西棕櫚灘高球場打完一輪，軍方派出F-16戰機發射照明彈，示警誤闖的民用飛機飛行員。

川普8日早上抵達西棕櫚灘高球場後不久，也發生類似事件，戰機當時也升空攔截。

官員表示，繁忙的南佛州空域發生誤闖事件，促使戰機升空攔截，但沒有改變川普行程也沒有影響他的安全。北美防空司令部表示，地面上的民眾或許看見戰機發射照明彈，但照明彈很快就會熄滅，不會造成危險。

聯邦官員將川普的俱樂部上空劃為永久禁飛區，川普在場時，飛行限制半徑會擴大到30浬。儘管這類違規事件相對常見，但川普就職以來頻頻發生誤闖禁飛區事件，讓北美防空司令部提高警戒，稱他們已應對超過20起類似事件，並指責民用飛機飛行員沒有遵守規範，未在起飛前檢視空域管制。

北美防空司令部司令季約特（Gregory Guillot）聲明表示：「遵守臨時飛行限制（TFR）程序對確保飛行安全、國家安全和總統安全至關重要。」