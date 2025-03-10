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川普剛打完高爾夫 飛機闖入禁飛區F-16急升空攔截

編譯羅方妤／即時報導
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總統川普8日離開佛州西棕櫚灘川普國際高爾夫俱樂部時，在車內向民眾揮手。（美聯社）
總統川普8日離開佛州西棕櫚灘川普國際高爾夫俱樂部時，在車內向民眾揮手。（美聯社）

美國ABC新聞報導，北美防空司令部（NORAD）聲明表示，美軍F-16戰機9日緊急起飛，在總統川普位於佛州的住處附近攔截一架闖入臨時禁飛區的民用飛機，當時川普剛打完一輪高爾夫。自川普1月20日就職以來，相關違規行為已發生超過20次。

北美防空司令部聲明指出，事發時川普在自家西棕櫚灘高球場打完一輪，軍方派出F-16戰機發射照明彈，示警誤闖的民用飛機飛行員。

川普8日早上抵達西棕櫚灘高球場後不久，也發生類似事件，戰機當時也升空攔截。

官員表示，繁忙的南佛州空域發生誤闖事件，促使戰機升空攔截，但沒有改變川普行程也沒有影響他的安全。北美防空司令部表示，地面上的民眾或許看見戰機發射照明彈，但照明彈很快就會熄滅，不會造成危險。

聯邦官員將川普的俱樂部上空劃為永久禁飛區，川普在場時，飛行限制半徑會擴大到30浬。儘管這類違規事件相對常見，但川普就職以來頻頻發生誤闖禁飛區事件，讓北美防空司令部提高警戒，稱他們已應對超過20起類似事件，並指責民用飛機飛行員沒有遵守規範，未在起飛前檢視空域管制。

北美防空司令部司令季約特（Gregory Guillot）聲明表示：「遵守臨時飛行限制（TFR）程序對確保飛行安全、國家安全和總統安全至關重要。」

川普 佛州

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