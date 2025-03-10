奉俊昊執導 米奇17號奪周末票房冠軍

科幻黑色喜劇「米奇17號」導演奉俊昊(右)和男主角羅伯派汀森(左)上個月聯袂出席柏林影展。(美聯社)

「寄生上流」導演奉俊昊最新科幻電影、羅伯派汀森(Robert Pattinson)主演的「米奇17號」(Mickey 17)上映首周奪下北美賣座冠軍，周末票房進帳1910萬元，擊敗過去三周票房第一的「美國隊長：無畏新世界」(Captain America: Brave New World)。

「米奇17號」海外票房已累計3420萬元，全球總票房達5330萬元，然而，據報導這部電影拍製耗資1億1800萬，還不包括數百萬元的行銷及宣傳支出，要盈利還有很長一段路要走。

「米奇17號」由奧斯卡 獲獎導演執導、大牌影星主演、強檔電影級預算，並且由大片商華納兄弟(Warner Bros.)發行，影評也大多給予正面評價(爛番茄網站新鮮度為79%)，儘管如此，觀眾並未將其視為超級強片，最終可能難以回本。

「米奇17號」原定2024年3月上映，之後多次延期，導演奉俊昊歸因於好萊塢大罷工；該片改編自愛德華艾希頓(Edward Ashton)2022年小說「米奇7號」，演出陣容還包括史蒂芬元(Steven Yeun)、娜歐蜜艾基(Naomi Ackie)、東妮克莉蒂(Toni Collette)、馬克盧法洛(Mark Ruffalo)。

該片在紐約、洛杉磯的票房最佳，國際市場方面，南韓票房成績尤其突出，估計票房為1460萬元。

華納兄弟國內發行長戈斯汀(Jeff Goldstein)表示：「奉俊昊導演與丹尼維勒納夫(Denis Villeneuve)、昆汀·塔倫提諾(Quentin Tarantino)、克里斯多福諾蘭(Chris Nolan)等人是少數能讓影迷進電影院 的知名導演。」

「美國隊長：無畏新世界」下滑至第二名，北美票房再進帳850萬元，海外票房為920萬元，全球總票房目前累計3億7080萬元；華特迪士尼 影業(Walt Disney Studios)有望在本周成為2025年第一個票房突破10億元的電影公司。

「窒息倒數」(Last Breath)、「史蒂芬金之猴子」(The Monkey)、「柏靈頓：熊熊去秘魯」(Paddington in Peru)持續留在榜上，分別為三、四、五名。

在本屆奧斯卡獲得五個獎項的大贏家「艾諾拉」(Anora)新增多間播映影廳，票房為190萬元，比上周末增加595%，總票房達1840萬元。