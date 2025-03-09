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勸兒童打麻疹疫苗 同時要對抗「假資訊」 德州醫勸累了

編譯潘勛／即時報導
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圖為德州孩童接種麻疹疫苗。(歐新社)
圖為德州孩童接種麻疹疫苗。(歐新社)

德州西部麻疹疫情蔓延迅速，但要說服一些家長帶小孩去接種疫苗，而非服用維他命A來應對，卻讓許多醫師覺得備感吃力；路透報導，畢竟川普總統任命的衛生部長小羅伯甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)就是個疫苗成效的懷疑論者。

53歲的兒科醫生安娜．孟坦尼茲(Ana Montanez)加班接洽對疫苗猶豫的父母；麻疹曾經絕跡數十年，大多數美國人都沒親眼見過，可一旦罹患會有嚴重風險，透過疫苗本可以避免麻疹。只是她發現，自己必須面對誤導人的假資訊。有位媽媽說，她讓兩名小孩服用高劑量維他命A，就可防範麻疹，那種觀念，是她由「兒童健康防衛」(Children's Health Defense)這個由小羅伯甘迺迪帶頭的反疫苗團體貼出的專文學來的，當時小羅伯甘迺迪距今日被川普提名為衛生部長近九年。

孟坦尼茲表示，真不曉得大家為什麼這麼做，很叫人操心；拉伯克市(Lubbock)這個社區，大家住得都很近，她認為有一戶人家怎麼做，其他人家便效尤，但她認為自己就算無法說服大家去接種疫苗，至少也該教育大家別接受假資訊。

小羅伯甘迺迪已辭去兒童健康防衛組織主席，另表示無權過問該組織；該組織已向州級與聯邦法院興訟，挑戰一般疫苗的效力，包括麻疹疫苗。兒童健康防衛組織目前拒不回應置評。

疾病防治專家表示，當上衛生部長後，小羅伯甘迺迪表示疫苗依然該交由個人去抉擇，另還誇大諸如維他命A當治療法的證據。

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)表示，維他命A這種營養補充劑無法預防麻疹，兒童大量、長期服用維他命A還有害健康。

達拉斯市「兒童健康」(Children's Health)中心傳染病部門主任卡恩(Jeffrey Kahn)表示，很擔心這種訊息傳播開來，醫生們還得為疫苗效果、替代療法效果而再上法院，讓他有點氣餒；醫學界曉得如何對抗麻疹，而且已有60年經驗了。

麻疹病例發作，小羅伯甘迺迪怎麼處理，衛生部發言人尼克森(Andrew Nixon)不做回應；只是6日談到新墨西哥州有人因麻疹相關而病死時，他表示聯邦疾病防治中心(CDC)推薦，接種疫苗是抵抗麻疹的最佳方式。

疫苗 川普 新墨西哥州

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