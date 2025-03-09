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國務院官員因涉嫌網路出售國防機密被捕 收據金額疑是人民幣

編譯盧炯燊／綜合報導
一名國務院官員涉嫌出售機密國防文件給網路買家而遭逮捕起訴。(路透)
一名國務院官員涉嫌出售機密國防文件給網路買家而遭逮捕起訴。(路透)

國務院一名官員涉嫌向一名在網路上認識的人士出售國防相關敏感資訊，遭聯邦司法部提出刑事控告。起訴書中並未說明買家身分，但提到被告在一張收據上寫有「CNY」字樣，相信是指中國人民幣。

被告是今年42歲的謝納(Michael Charles Schena)，曾負責南加勒比海地區事務的主管官員，目前尚未提出抗辯。

司法部的聲明指出，謝納在出任地區主官前，在華府的國務院工作，擁有最高機密安全許可，可以接觸到最高機密級別的情資。他被指控密謀收集美國國防資訊，並將之傳給未經授權人士。

司法部7日向維吉尼亞州東區聯邦地區法院提出告訴。根據起訴書內容，謝納收取受了買家的款項，傳送美國國防機密信息作為回報。據悉謝納從2022年4月開始，透過「各種交流平台」認識該名買家，其後分享取得的機密信息，換取報酬。

起訴書透露，當局是在安全監視器拍得的影像裡，發現謝納今年2月27日在國務院工作站翻拍了至少5份標記為機密的外交文件，之後回家。

謝納當天就在維吉尼亞州亞力山卓市的寓所外被捕，同時查扣到他用來拍攝文件的手機。經調查後揭發他涉嫌「販賣」機密信息內容長達近三年之久，隨即遭到停職。

調查人員在謝納的iCloud帳戶中發現一張發票，上面註明「Jason 給了我 1萬美元和一台 iPhone 14 移動設備，相當於7萬9841元CNY」，據信這是指中國貨幣。

目前還不清楚文件內容，以及洩漏對象身分。 

謝納的律師及國務院發言人至今未對本案置評，

這並非國務院員工首次因洩密而遭逮捕及起訴。2017年國務院前辦公室經理、63歲的克萊本(Candace Claiborne)承認連續五年提供敏感外交和經濟資料給中國情報人員，換取數十萬元的報酬，後來被判處五年刑期。

國務院 維吉尼亞州 司法部

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