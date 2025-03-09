國務院官員因涉嫌網路出售國防機密被捕 收據金額疑是人民幣

一名國務院官員涉嫌出售機密國防文件給網路買家而遭逮捕起訴。(路透)

國務院 一名官員涉嫌向一名在網路上認識的人士出售國防相關敏感資訊，遭聯邦司法部 提出刑事控告。起訴書中並未說明買家身分，但提到被告在一張收據上寫有「CNY」字樣，相信是指中國人民幣。

被告是今年42歲的謝納(Michael Charles Schena)，曾負責南加勒比海地區事務的主管官員，目前尚未提出抗辯。

司法部的聲明指出，謝納在出任地區主官前，在華府的國務院工作，擁有最高機密安全許可，可以接觸到最高機密級別的情資。他被指控密謀收集美國國防資訊，並將之傳給未經授權人士。

司法部7日向維吉尼亞州 東區聯邦地區法院提出告訴。根據起訴書內容，謝納收取受了買家的款項，傳送美國國防機密信息作為回報。據悉謝納從2022年4月開始，透過「各種交流平台」認識該名買家，其後分享取得的機密信息，換取報酬。

起訴書透露，當局是在安全監視器拍得的影像裡，發現謝納今年2月27日在國務院工作站翻拍了至少5份標記為機密的外交文件，之後回家。

謝納當天就在維吉尼亞州亞力山卓市的寓所外被捕，同時查扣到他用來拍攝文件的手機。經調查後揭發他涉嫌「販賣」機密信息內容長達近三年之久，隨即遭到停職。

調查人員在謝納的iCloud帳戶中發現一張發票，上面註明「Jason 給了我 1萬美元和一台 iPhone 14 移動設備，相當於7萬9841元CNY」，據信這是指中國貨幣。

目前還不清楚文件內容，以及洩漏對象身分。

謝納的律師及國務院發言人至今未對本案置評，

這並非國務院員工首次因洩密而遭逮捕及起訴。2017年國務院前辦公室經理、63歲的克萊本(Candace Claiborne)承認連續五年提供敏感外交和經濟資料給中國情報人員，換取數十萬元的報酬，後來被判處五年刑期。