前加拿大滑雪板國手成販毒集團首腦 美懸賞千萬緝捕
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加拿大前奧運單板滑雪選手韋丁(Ryan Wedding)搖身成為跨國販毒集團首腦，更策畫多起與毒品相關的謀殺案。聯邦調查局(FBI)宣布將韋丁列入10大通緝犯名單，國務院更懸賞1000萬元要將他緝拿歸案。
FBI洛杉磯分局助理局長戴維斯(Akil Davis)說，「韋丁曾經在奧運場上滑雪飛馳，如今則在美國及家鄉加拿大各大城市販運古柯鹼。」戴維斯指現年47歲的韋丁為爭地盤而涉嫌謀殺販毒對手，現已成為一個極度危險人物。
戴維斯表示，將韋丁列入10大通緝犯名單，再加上國務院提供的巨額懸賞，將鼓勵大眾與執法當局合作，以期能在韋丁再度犯案之前將其逮捕。
FBI指韋丁的販毒集團將數以百公斤計的古柯鹼，從哥倫比亞經墨西哥及南加州，運往美、加兩國及其他地方，另外每月還偷運至少「5公噸的芬太尼」到北美。
根據FBI的資料，韋丁使用包括「老大」（El Jefe）、「全民公敵」（Public Enemy）、巨人 （Giant）等化名，藉以掩人耳目。去年6月他在洛杉磯聯邦法院缺席審判，被控謀殺及多起毒品相關罪行，到9月又追加多項控罪，
起訴書披露韋丁與其他人等，包括副手、34歲的加拿大人克拉克 (Andrew Clark) ，串謀策畫每年走私約60噸古柯鹼，利用長途卡車往來於哥倫比亞、墨西哥、南加州和加拿大之間運送毒品。
克拉克去年在墨西哥落網，今年2月底他與另外28名通緝犯被引渡到美國，然而去不見韋丁下落。
韋丁曾代表加拿大參加2002年鹽湖城冬奧，但成績並不突出，只在單板滑雪平行大迴轉項目獲得第24名。
有消息指他目前仍藏匿在墨西哥，但調查人員不排除其他地方的可能性。
聯邦司法部表示，如果韋丁的殺人、販毒罪名成立，他將面臨終身監禁。
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