前加拿大滑雪板國手成販毒集團首腦 美懸賞千萬緝捕

聯邦調查局針對涉嫌販毒殺人的加拿大前奧運單板滑雪選手韋丁發不知通緝專刊，國務院更懸賞1000萬元要將他緝拿歸案。(美聯社)

加拿大 前奧運單板滑雪選手韋丁(Ryan Wedding)搖身成為跨國販毒集團首腦，更策畫多起與毒品相關的謀殺案。聯邦調查局(FBI )宣布將韋丁列入10大通緝犯名單，國務院更懸賞1000萬元要將他緝拿歸案。

FBI洛杉磯分局助理局長戴維斯(Akil Davis)說，「韋丁曾經在奧運場上滑雪飛馳，如今則在美國及家鄉加拿大各大城市販運古柯鹼。」戴維斯指現年47歲的韋丁為爭地盤而涉嫌謀殺販毒對手，現已成為一個極度危險人物。

戴維斯表示，將韋丁列入10大通緝犯名單，再加上國務院提供的巨額懸賞，將鼓勵大眾與執法當局合作，以期能在韋丁再度犯案之前將其逮捕。

FBI指韋丁的販毒集團將數以百公斤計的古柯鹼，從哥倫比亞經墨西哥 及南加州，運往美、加兩國及其他地方，另外每月還偷運至少「5公噸的芬太尼」到北美。

根據FBI的資料，韋丁使用包括「老大」（El Jefe）、「全民公敵」（Public Enemy）、巨人 （Giant）等化名，藉以掩人耳目。去年6月他在洛杉磯聯邦法院缺席審判，被控謀殺及多起毒品相關罪行，到9月又追加多項控罪，

起訴書披露韋丁與其他人等，包括副手、34歲的加拿大人克拉克 (Andrew Clark) ，串謀策畫每年走私約60噸古柯鹼，利用長途卡車往來於哥倫比亞、墨西哥、南加州和加拿大之間運送毒品。

克拉克去年在墨西哥落網，今年2月底他與另外28名通緝犯被引渡到美國，然而去不見韋丁下落。

韋丁曾代表加拿大參加2002年鹽湖城冬奧，但成績並不突出，只在單板滑雪平行大迴轉項目獲得第24名。

有消息指他目前仍藏匿在墨西哥，但調查人員不排除其他地方的可能性。