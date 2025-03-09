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威州榮譽生涉弒親 偷車攜槍逃家800哩被捕

編譯陳韻涵／綜合報導
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威斯康辛州涉嫌殺害雙親的17歲青少年卡薩普，駕車逃逸到800哩，在鄰州愛阿華落網。(瓦土本郡地方法院)
威斯康辛州涉嫌殺害雙親的17歲青少年卡薩普，駕車逃逸到800哩，在鄰州愛阿華落網。(瓦土本郡地方法院)

威斯康辛州當局4日宣布一名涉嫌殺害雙親的17歲青少年，在愛阿華州落網。他涉嫌於2月28日殺害親生母親與繼父，偷走繼父的一把手槍後，駕車逃逸到離家約800哩的鄰州。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，沃基尼(WaKeeney)警察局長羅梅洛(Michael Romero)聲明表示，這名青少年在美國中部時間(CT)2月28日晚間11時25分，在愛阿華州沃基尼闖紅燈被攔查，隨後被拘留；警方赫然發現，他是威斯康辛州通緝對象，涉及弒親謀殺案。

羅梅洛拒絕透露該名青少年的姓名，但該郡檢察官證實，這名嫌犯是瓦其沙西區高中(Waukesha West High School)學生卡薩普(Nikita Casap)。

威州警員2月28日下午登門進行安危檢查(welfare check)時，發現青少年的生母和繼父在自宅中遭槍殺。

青少年的刑事起訴書寫道，遇害女子的臉「因腐爛而變黑，周圍地板上有乾掉的血跡」，而這名女子的丈夫「被一堆衣服覆蓋」，後腦勺「有明顯外傷」。

青少年被指控偷走繼父的一把槍並駕駛繼父的福斯(Volkswagen)Atlas休旅車逃逸。

瓦其沙郡警方3月5日公布死者身分，分別為51歲的唐納德‧梅爾(Donald Mayer)和他35歲的妻子塔蒂亞娜‧卡薩普(Tatiana Casap)，塔蒂亞娜是卡薩普的親生母親。

梅爾的母親裘蒂斯(Judith Mayer)說，梅爾和來自東歐摩爾多瓦(Moldova)的塔蒂亞娜網戀後已結婚九年，裘蒂斯說：「唐納德沒有親生骨肉，他結婚後，很高興有了個兒子，而他們會做一般父子之間會做的事情，出遊、去海灘、看球賽等。」

裘蒂斯表示，卡薩普從零開始學習英語的速度，讓她印象深刻，她不記得兒子與卡薩普之間有任何緊張關係。「他在校表現很好，成績也優異；他很內向、有禮貌，老師從未提及任何問題。」

起訴書指出，原本幾乎全勤的卡薩普在犯案前連續兩周沒到校上課，校方因此請求警察進行安危查訪。

2022年12月，卡薩普曾獲該校當月榮譽生的表揚；體育老師稱讚他「品行良好」。 

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