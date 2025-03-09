太空軍機密任務 X-37B飛行器繞地球軌道434天 安降加州范登堡

太空軍的X-37B無人試驗飛行器環繞地球軌道434天，執行長期機密軍事任務後，西岸時間6日晚11時22分降落加州范登堡基地。(美聯社)

美國太空 軍(U.S. Space Force)7日表示，一架於2023年底發射、環繞地球軌道434天的無人飛行器已於7日返回，只花一夜便成功降落在加州 的范登堡太空軍基地(Vandenberg Space Force Base)。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，X-37B軌道試驗飛行器-7號於2023年12月29日由SpaceX的獵鷹重型火箭發射升空，為太空軍執行一項長期機密軍事任務。它在高地球軌道(High Earth orbit)上飛行，距離地球表面約2萬哩，未搭載人員。

太空軍在新聞稿中表示，X-37B在軌道上「完成了一系列測試和實驗目標，旨在展示X-37B強大的機動能力，同時透過『太空領域感知技術』(space domain awareness technology)實驗來幫助歸納太空領域」。

太空軍上個月在X平台上指出，其中一個目標包括測試一種名為氣動煞車(aerobraking)的新技術，讓太空船在使用最少燃料的情況下安全改變軌道。另一組實驗測試了「太空領域感知技術」，這是為了幫助太空軍了解太空環境，因為太空已成為「日漸擁擠和競爭激烈的環境」，了解周圍環境「對所有用戶都有好處」。

X-37B於美東時間凌晨2時22分(西岸時間6日晚上11時22分)成功降落在范登堡基地，太空軍表示這次著陸也測試太空船在多個地點回收的能力。X-37B計畫主任史都華中校(Lt. Col. Blaine Stewart)表示，X-37B成功運行「開啟了激動人心的新篇章」，並標誌著太空軍動態任務能力持續發展的重要里程碑。

X-37B由波音 公司生產，前身是源於太空總署(NASA)從1999年到2004年的X-37計畫。在前六次任務中，X-37B在軌道上總共停留超過3774天，目前最久的任務繞地球飛行近2.5年。雖然發射時須隨火箭垂直升空，但它能像一般飛機一樣水平降落，美國空軍長期以來一直試圖將其打造成可靠、可重複使用、支援可將實驗結果帶回地球的太空船。