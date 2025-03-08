我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大多倫多酒吧發生槍擊 至少12人受傷 槍手在逃

哈薩克機場驚傳挾持人質 前拳擊手空手奪白刃救人

涉賣軍事機密給中國買家 獲利至少1.5萬 華裔士兵被捕

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美軍路易斯-麥克喬德聯合基地檔案照。(美聯社)
美軍路易斯-麥克喬德聯合基地檔案照。(美聯社)

陸軍士兵趙堅涉嫌販賣軍事機密給中國買家，6日已被逮捕。(取自司法部起訴書)
陸軍士兵趙堅涉嫌販賣軍事機密給中國買家，6日已被逮捕。(取自司法部起訴書)
有線電視新聞網(CNN)7日報導，司法部起訴書指出，在華盛頓州路易斯-麥克喬德聯合基地(Joint Base Lewis-McChord)服役的現役陸軍士兵趙堅(Jian Zhao，音譯)與田利(Li Tian，音譯)涉嫌販賣軍事機密給中國買家，6日已被逮捕。起訴書指出，趙堅從2024年8月以來因出售軍事機密至少獲利1萬5000元。

這起販賣軍事機密案件是聯邦調查局(FBI)與陸軍情報司令部(Army Intelligence Command)共同調查。

趙堅是第17野戰砲兵旅(17th Field Artillery Brigade)砲兵連補給士官，田利是醫療服務行政士。

已退役的華裔士兵段若宇(Ruoyu Duan，音譯)6日也落網。段若宇來自俄勒岡州希爾斯布洛(Hillsboro)，2013年至2017年間在美國陸軍服役。

三人遭起訴罪名都有「密謀賄賂及盜取政府資產」，趙堅還面臨「擅自保存且運送國防資訊給未經授權人士」罪名起訴。

根據華盛頓州西區聯邦區域法院5日建檔的起訴書，趙堅服役期間管理總價值5500萬元的陸軍資產，監守自盜偷走20多個註記「機密」(Secret)或「最高機密」(Top Secret)的硬碟，還有其他具有敏感性的高機動多管火箭系統(High Mobility Artillery Rocket System)美軍文件與資料，賣給位於中國的多名買家，包括一名在吉林省長春市的「共謀」(co-conspirator)。

起訴書指出，趙堅取得並出售的訊息還包括，美國若與中國爆發衝突時美軍應變能力的資料。

根據俄勒岡州聯邦區域法院起訴書，從2021年11月到2024年12月19日間，段若宇、田利聯手串通竊取並傳送美國陸軍作戰能力的敏感情資，偷走資料包括技術操作說明。

起訴書指出，田利把Google Drive帳戶聯結寄給段若宇，帳戶內容有美軍武器系統的敏感資料，例如布萊德雷步兵戰車(Bradley)、史崔克裝甲車(Stryker)。

司法部長邦迪(Pamela J. Bondi)在新聞稿中說，被告都將面臨「迅速、嚴厲且全面的司法審判」。

聯邦調查局西雅圖辦公室特別探員赫林登(W. Mike Herrington)說：「這波逮捕行動對有意從事間諜活動者傳達訊息，我們與我們的合作單位一定有辦法找到你，查到你，並且對你究責。」

司法部 華盛頓州 俄勒岡州

上一則

川震珍珠班學子訪世報 感謝長期援助

延伸閱讀

涉嫌販賣軍事機密給中國買家 華裔士兵被捕

涉嫌販賣軍事機密給中國買家 華裔士兵被捕
哥大再現挺巴占領運動 多人被捕 校方加強言論審查 華人留學生：像1984

哥大再現挺巴占領運動 多人被捕 校方加強言論審查 華人留學生：像1984
韓議員訪烏會談被俘北韓士兵 爆北韓準備南侵？

韓議員訪烏會談被俘北韓士兵 爆北韓準備南侵？
赴港團員涉洗錢被捕 傅崐萁批綠見獵心喜、抹黑抹紅可恥

赴港團員涉洗錢被捕 傅崐萁批綠見獵心喜、抹黑抹紅可恥

熱門新聞

(美聯社)

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

2025-03-05 11:50
一名搭乘中華航空（華航）班機，由紐約甘迺迪國際機場（JFK）入境的兒童確診麻疹病毒。美聯社

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

2025-03-03 11:04
西南航空客機，示意圖，非文中班機。(美聯社資料照)

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

2025-03-06 14:02
德州民主黨眾議員特納。(美聯社資料照)

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

2025-03-05 11:10
原本只是要匯出280美元，卻誤將81兆美元匯到客戶帳戶；花旗銀行驚傳差點出大包，多虧機警的「第三名行員」發現並攔下匯款。(路透)

花旗280元打成「81兆元」匯給客戶 90分鐘後才發現

2025-02-28 02:30
據警方公布，患有嚴重阿茲海默氏症的奧斯卡影帝金哈克曼死於心臟病，而他的妻子貝琪·荒川則早一個星期死於漢他病毒感染。(美聯社)

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

2025-03-07 18:55

超人氣

更多 >
洗碗機達人：5件絕不會做的事

洗碗機達人：5件絕不會做的事
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所
今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息

今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對