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打擊反猶活動 國務院首次吊銷外國大學生簽證

記者胡玉立／綜合報導
一名外籍學生因「支持哈瑪斯造成干擾」，學生簽證遭國務院吊銷，並面臨被驅逐出境。國務院並未公布學生身分、就讀學校和具體犯行。圖為上月5日在西雅圖華盛頓大學的一場挺巴勒斯坦示威活動。(美聯社)
一名外籍學生因「支持哈瑪斯造成干擾」，學生簽證遭國務院吊銷，並面臨被驅逐出境。國務院並未公布學生身分、就讀學校和具體犯行。圖為上月5日在西雅圖華盛頓大學的一場挺巴勒斯坦示威活動。(美聯社)

川普總統誓言打擊參加大學校園反以色列抗議活動者之後，國務院吊銷了第一張涉及「支持哈瑪斯造成干擾」的外國學生簽證

國務院6日表示，「昨天我們第一次吊銷了一張因支持哈瑪斯干擾活動受到刑事指控的外國人簽證；此人是大學生，移民海關執法局(ICE)接下來會將此人驅逐出境」。

目前不清楚這位學生就讀的學校，也不清楚是因為參加什麼抗議活動受到指控。政府以「法律限制」為由，並未公布該學生姓名和國籍。

2023年10月開始的加薩戰爭，掀起全美大學校園親巴勒斯坦抗議浪潮；支持哈瑪斯的干擾示威活動迄今餘波蕩漾。

拜登政府執政期間，國務院曾審查超過10萬份學生簽證，但沒有撤銷過任何簽證。

川普過去多次呼籲吊銷在美國就讀大學、卻支持哈瑪斯和其他恐怖組織的外國學生簽證。川普今年1月上任後，隨即簽署打擊反猶太主義行政令。

幾天前，川普承諾將停止提供聯邦資金給任何允許「非法抗議」的教育機構；政府並聲稱將揭露煽動者，甚至將其判刑入獄。

川普政府7日宣布，哥倫比亞大學因未能致力對抗校園內的反猶太主義，政府決定取消對哥大的4億元贈款及合約。

與此同時，國務院還計畫利用人工智慧(AI)來識別美國境內同情哈瑪斯的外國人，以便吊銷他們的簽證。

新聞網站Axios報導，透過名為「抓捕並吊銷」(Catch and Revoke)的行動，官員將仔細檢查持有簽證的外國學生的社群媒體帳戶，評估是否有證據顯示，他們在2023年10月7日哈瑪斯對以色列恐怖襲擊之後，同情哈瑪斯。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)6日表示：「支持包括哈瑪斯在內的特定恐怖組織的那些人，威脅我們的國家安全。美國對支持恐怖分子的外國訪客零容忍。」

魯比歐說：「違反美國法律的人，包括國際學生在內，將面臨簽證拒發或撤銷，甚至被驅逐出境。」

學生簽證 哈瑪斯 川普

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