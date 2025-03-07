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誰贏得2020總統大選？川普用人唯「忠」 面試有必考題

川普個人專屬迷因幣大賺3.5億 專家批創匿名捐款管道

砸500萬就能跟川普一對一會談 挺川委員會力邀金主參加

編譯徐榆涵／即時報導
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川普總統。（路透）
川普總統。（路透）

Axios引述連線報（WIRED） 報導，美國總統川普的政治行動委員會積極替川普募款，目標是在今夏籌措到高達5億美元金。為此，挺川委員會發出邀請函，商界領袖可花費100萬美元預訂一個座位與川普共進晚餐，也可以花費500萬美元與川普進行一對一會談。

根據連線報所取得的邀請函，3月1日在海湖莊園舉辦募款活動，商界領袖可花費100萬美元預訂一個座位與川普共進晚餐，也能花費500萬美元與川普進行一對一談話。邀請函下方署名「MAGA INC」，即「讓美國再次偉大公司」，是一個支持川普2024年總統競選的政治行動委員會。

熟悉該計畫的共和黨人表示，該委員會即將舉辦的另一場募款活動，所建議的捐贈金額也相同。

華盛頓郵報曾報導，川普團隊曾於2024年12月19日和2025年1月19日（川普總統就職典禮前夜）在海湖莊園舉行晚宴，當時每位參加者的費用為100萬美元。

學者指出，雖然以往的總統在第二任期都曾為他們的政黨舉辦過募款活動，但此次川普晚宴的性質、時間、地點和費用，都引起專家警惕。

密西根大學公共政策學教授莫伊尼漢（Don Moynihan）表示，「我不記得有哪位現任總統，在其執政頭幾周就籌集數百萬美元的資金」。

莫伊尼漢說，人們關心的不是募款問題，而是管道和影響力，最令人擔憂的是川普政府缺乏道德護欄，他的企業和總統職位似乎沒有明確界限。

川普 共和黨 華盛頓郵報

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