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星艦空中解體化作「火流星」 SpaceX：從失敗學教訓

編譯陳韻涵／即時報導
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太空探索科技公司6日進行「星艦」火箭第八次試飛，不料升空不到十分鐘就發生狀況，上半部火箭分離後不久，引擎爆炸，殘骸化成「火流星」墜落夜空。(路透)
太空探索科技公司6日進行「星艦」火箭第八次試飛，不料升空不到十分鐘就發生狀況，上半部火箭分離後不久，引擎爆炸，殘骸化成「火流星」墜落夜空。(路透)

太空探索科技公司(SpaceX)6日進行重型運載火箭「星艦」(Starship)第八次試飛，不料升空不到十分鐘又發生與上次試飛失敗類似的狀況，上半部火箭分離後不久，引擎爆炸，殘骸化成「火流星」墜落夜空；SpaceX確認星艦在飛行過程中解體，已設立碎片應變小組與航管單位密切合作，避免影響飛航安全。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，星艦第八次試射未達預定軌道高度，並在空中炸毀，這是星艦連續第二次失敗，而星艦對於國家航空暨太空總署(NASA)未來幾年內將太空人再次送上月球的計畫至關重要。

SpaceX發出聲明表示，「星艦升空期間，經歷了一次快速的非計畫解體(rapid unscheduled disassembly)並失聯。我們的團隊即刻與飛安官員協調，實施預先計畫的應變措施。」

SpaceX表示，「我們將審查今日飛行測試的數據，以瞭解其根本原因。一如往常，成功來自我們從失敗經驗中學到的教訓，今日的試飛成果將為提高星艦的可靠性提供更多經驗。」

佛州南部與加勒比地區的社群媒體使用者紛紛上傳影片，顯示燃燒的星艦殘骸宛如火流星雨般掉落地表的畫面。

FAA報告表示，邁阿密國際機場和勞德岱堡(Fort Lauderdale-Hollywood)國際機場起飛延誤約45分鐘，理由是「太空發射碎片」(space launch debris)，棕櫚灘國際機場和奧蘭多國際機場的航班也受到影響。

FAA表示，「星艦意外發生後，FAA啟用碎片應變區(Debris Response Area)，並在太空殘骸掉落區以外的潛在影響地區，令飛機減速或暫停飛機起降，目前航班運行已恢復正常。」

今年1月，SpaceX第七次試飛時，星艦在加勒比海上空解體爆炸，迫使多架航班改道。

相關調查指星艦燃料洩漏，引發一系列火警，導致引擎關閉，火箭自動啟動飛行終止系統；SpaceX做出多項改良與調整後，FAA批准後再次發射。

SpaceX

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