雅典娜號降落月球南極附近 著陸不順可能傾倒

雅典娜號登月器在降落月球表面過程中，所傳回的照片。但它著陸似乎並不太順利，地面控制中心目前無法確定其姿態究竟是直立還是傾倒。(美聯社)

美國民間企業一周內第二次登陸月球的嘗試，似乎遭遇了一些問題。

直覺機器公司(Intuitive Machines)研製的「雅典娜號」(Athena)登月太空 船6日在月球南極附近著陸時過程不太順利，目前無法確定15呎高的登月器是否保持直立姿態，還是已經翻覆。地面控制中心緊急關閉部分設備，以節約電力。

雅典娜號攜有鑽地器、無人機、探測車等，控制人員無法確認它的狀況之前，先關閉了部分器材的電源。

另一家民間「螢火蟲航太 」(FireflyAerospace)公司的「藍色幽靈」(Blue Ghost)號登月器已於2日順利登陸月球東北半球的「危海」(Mare Crisium)。

雅典娜號原本按照計畫脫離月球軌道，往月球表面下降一小時，過程順利，但就在快要降落時，導航系統出了問題，控制中心等了一陣子才確知著陸。

直覺機器共同創辦人兼登月任務主持人克瑞恩(Tim Crain)說，「我們著陸了，」過了幾分鐘，又說，「看來是著陸了，我們正在評估登月器的確切面向。」

數小時後，該公司執行長奧特莫斯(Steve Altemus)說，雅典娜號登陸後是否傾躺著，地面收到的資料互相牴觸，目前所知是離預定登陸地點不遠，要等過幾天，NASA 繞月軌道偵查艇經過時拍照，才能確定它的登陸地點及姿態。

2月26日晚7時16分由獵鷹9號載送升空的六角型雅典娜號登月器，這幾天與23萬哩外的控制中心不斷聯繫，同時藉著太陽能發電。控制人員正試圖啟動它載來的無人機，看看能否飛到隕石坑附近探測地形。

NASA首席科學家佛克斯(Nicky Fox)說，不清楚登月器確切面向的話，它能夠執行哪些科學任務，或根本不能執行，就很難說。

另一方面，「藍色幽靈」號已開始用吸塵器收集月表塵土，供科學家研究；除塵器也把附著在機身外表的侵蝕性微塵都抖掉了。