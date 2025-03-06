國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

非黨派機構國會預算處公布報告指出，共和黨如果要達到未來十年至少降低1.5兆預算的目標，勢力刪減俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)以及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)。(美聯社)

非黨派機構國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)5日公布報告指出，共和黨 如果要達到未來十年至少降低1.5兆預算的目標，勢力刪減俗稱白卡 的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)以及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)。

川普總統與共和黨國會議員推動延長川普第一任內的2017年減稅法案，法案延長讓政府負擔增加近5兆，但在同一期間鞏固邊境安全、大規模遣法無證移民、國防投資等項目，累計新增花費卻要數百億。如果要在避免國債飆升的前提下完成目標，共和黨不得不為了新增支出尋找可以刪減的現有預算。

川普曾說共和黨絕不會砍三大社會安全網計畫社安金、紅藍卡與白卡，不過眾議院上周通過共和黨版本法案裡，要求眾院 能源暨商務委員會(House Energy and Commerce Committee)找出未來十年能夠刪減總額8800億的計畫項目。國會預算處報告指出，除非刪減紅藍卡、白卡或兒童健康保險計畫(Children's Health Insurance Program，CHIP)經費，共和黨降低預算的目標便無法達成。

華盛頓郵報分析，紅藍卡、白卡或兒童健康保險計畫預算都在眾院能源暨商務委員會管轄範圍，經費總額雖達3810億，但超過半數來自收費，即使委員會把三大計畫預算全刪，最多也只能省下1350億元，遠低於8800億的目標。

眾院預算委員會民主黨資深成員、賓州聯邦眾議員鮑以爾(Brendan Boyle)說，國會預算處分析報告證實民主黨過去這段期間不斷提出的警告，那就是「共和黨對於預算撒謊」。

鮑以爾表示，共和黨提出的預算計畫將迫使白卡出現美國史上最大規模的經費刪減，只為了把錢挪出來讓億萬富豪獲得減稅，「這是對中產階級的徹底背叛，民主黨將抗爭到底」。

眾院共和黨團「國會西語裔會議」(Congressional Hispanic Conference)成員上個月致函眾院議長強生(Mike Johnson)，對於白卡經費恐遭刪除表示關切，呼籲共和黨在降低預算的同時要信守承諾，確保社會安全計畫不要受到牽累。